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    День святого Валентина: знаковые образы с сердцами

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    День святого Валентина: знаковые образы с сердцами
    vogue.ua

    Вспоминаем знаковые показы, в которых встречалась любовная символика

    Из года в год любовная символика становится одним из главных источников вдохновения для дизайнеров. 

    Модные бренды сочиняют оды любви самому нежному и трепетному чувству, декорируя свои наряды романтичными аппликациями, вышивкой, принтами или создавая украшения в форме сердец.

    День святого Валентина пропитан ароматом романтики и любви. Именно в этот день хочется сменить надоевшие шелка и кружева на новый нетривиальный образ, а дизайнеры только рады стараться. 

    Традиционно дуэт Стефано Габбано и Доменико Дольче никогда не обходятся без любовной символики в своих коллекциях. 

    Бренд Saint Laurent в 2016 году создал легендарный меховой кейп в форме сердца, который сразу попал во все глянцы мира. 

    В то время как Jean Paul Gaultier в 2003 году продемонстрировал эпатажный комбинезон, имитирующий кровеносную систему.

    Также, вдохновившись атмосферой самого романтичного дня в году, дизайнеры представили всевозможные украшения, навевающие ощущение праздника. 

    В арсенале новых коллекций оказались сережки и кольца в форме сердец, браслеты, украшенные нотками любви, а также ожерелья, пропитанные нежностью и теплом предстоящего праздника.

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    Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2003/04
    Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2007
    Courrèges осень-зима 1994/95
    Yves Saint Laurent осень-зима 2005/06
    Viktor & Rolf весна-лето 2002
    Luella весна-лето 2010
    Burberry Prorsum осень-зима 2013/14
    Maison Margiela Couture осень-зима 2014/15
    Lanvin весна-лето 2014
    Dolce & Gabbana весна-лето 2015
    Gucci весна-лето 2019
    Saint Laurent осень-зима 2016/17
    Dior весна-лето 2017
    Rodarte весна-лето 2017
    Versace Pre-Fall 2019

    Эти маленькие, но в тоже время очень важные детали, просто необходимы для завершения образа, ведь они задают нужный настрой и придают уверенности каждой девушке. 


    Джерело: vogue.ua

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