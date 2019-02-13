День святого Валентина: знаковые образы с сердцами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Вспоминаем знаковые показы, в которых встречалась любовная символика

Из года в год любовная символика становится одним из главных источников вдохновения для дизайнеров.

Модные бренды сочиняют оды любви самому нежному и трепетному чувству, декорируя свои наряды романтичными аппликациями, вышивкой, принтами или создавая украшения в форме сердец.

День святого Валентина пропитан ароматом романтики и любви. Именно в этот день хочется сменить надоевшие шелка и кружева на новый нетривиальный образ, а дизайнеры только рады стараться.

Традиционно дуэт Стефано Габбано и Доменико Дольче никогда не обходятся без любовной символики в своих коллекциях.

Бренд Saint Laurent в 2016 году создал легендарный меховой кейп в форме сердца, который сразу попал во все глянцы мира.

В то время как Jean Paul Gaultier в 2003 году продемонстрировал эпатажный комбинезон, имитирующий кровеносную систему.

Также, вдохновившись атмосферой самого романтичного дня в году, дизайнеры представили всевозможные украшения, навевающие ощущение праздника.

В арсенале новых коллекций оказались сережки и кольца в форме сердец, браслеты, украшенные нотками любви, а также ожерелья, пропитанные нежностью и теплом предстоящего праздника.

Эти маленькие, но в тоже время очень важные детали, просто необходимы для завершения образа, ведь они задают нужный настрой и придают уверенности каждой девушке.





Джерело: vogue.ua