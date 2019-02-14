Невероятный подводный мир в снимках победителей фотоконкурса Ocean Art



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«Танец морских дьяволов» Автор фото: Дункан Мюррелл, Филиппины

Жюри 7-го ежегодного конкурса подводной фотографии «Искусство океана» назвало победителей 2018 года

От их фантастических снимков сложно отвести взгляд. Фотографы сумели показать, что действительно скрывается в морских глубинах.

В Калифорнии завершился престижный конкурс подводного фотоискусства «Ocean Art Underwater Photo Competition», организованный журналом «Underwater Photography Guide».

Судьи отметили невероятный уровень конкуренции в этом году из-за обилия снимков высокого качества. Они оценили тысячи заявок из 70 стран, прежде чем определить финалистов.

Главный приз Ocean Art 2018 получил фотограф Дункан Мюррелл (Duncan Murrell) за фотографию брачного танца морских дьяволов в бухте Хонда на Филиппинах. «Я фотографирую под водой более десяти лет, но так близко подобраться к морским дьяволам мне удалось впервые. Я стал свидетелем ухаживаний двух самцов за одной самкой. Увлеченные соперничеством, они не замечали меня. А я был загипнотизирован их движениями, когда они кружились в воде, как эскадрилья истребителей», – рассказал Дункан Мюррелл.

Другие конкурсанты запечатлели удивительные подводные пейзажи, тропических рыб, необычное поведение животных, аквалангистов в момент соприкосновения с жизнью океана.

Работы номинировались в 16 категориях, включая категорию для зеркальных цифровых камер, 3 категории для компактных камер и 3 категории для беззеркальных, что дало шанс на победу и справедливую конкуренцию всем участникам. Отдельно выделили супер макросъемку и фото в холодной воде. В более традиционных категориях рассматривали широкоугольные фото, макро, портреты морской жизни и поведение морских животных. Для любителей креативной постобработки была создана категория «Подводное искусство».

Джерело: cameralabs.org