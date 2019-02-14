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    Фото

    Невероятный подводный мир в снимках победителей фотоконкурса Ocean Art

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    &laquo;Танец&nbsp;морских&nbsp;дьяволов&raquo; - Невероятный подводный мир в снимках победителей фотоконкурса Ocean Art
    «Танец морских дьяволов»
    Автор фото: Дункан Мюррелл, Филиппины

    Жюри 7-го ежегодного конкурса подводной фотографии «Искусство океана» назвало победителей 2018 года

    От их фантастических снимков сложно отвести взгляд. Фотографы сумели показать, что действительно скрывается в морских глубинах.

    В Калифорнии завершился престижный конкурс подводного фотоискусства «Ocean Art Underwater Photo Competition», организованный журналом «Underwater Photography Guide».

    Судьи отметили невероятный уровень конкуренции в этом году из-за обилия снимков высокого качества. Они оценили тысячи заявок из 70 стран, прежде чем определить финалистов.

    Главный приз Ocean Art 2018 получил фотограф Дункан Мюррелл (Duncan Murrell) за фотографию брачного танца морских дьяволов в бухте Хонда на Филиппинах. «Я фотографирую под водой более десяти лет, но так близко подобраться к морским дьяволам мне удалось впервые. Я стал свидетелем ухаживаний двух самцов за одной самкой. Увлеченные соперничеством, они не замечали меня. А я был загипнотизирован их движениями, когда они кружились в воде, как эскадрилья истребителей», – рассказал Дункан Мюррелл.

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    Горбатый кит с детенышем. Автор фото: Франсуа Баелен. Сен-Жиль, остров Реюньон.
    Серферы над коралловыми рифами. Автор фото: Грант Томас. Хаапай, Тонга.
    Детеныши морского льва. Автор фото: Силия Куяла. Морской парк Джуриен Бэй, Западная Австралия.
    Автор фото: Тайлер Шиффман. Залив Монтерей, США.
    Зеленая морская черепаха. Автор фото: Кайлер Бадтен. Халейва, Гавайи.
    Автор фото: Эйко Джонс. Река Адамс, Британская Колумбия.
    Акула возле стаи рыб. Автор фото: Дебби Уоллес. Северная Каролина, США.
    Автор фото: Евгений Кициос. Бимини, Багамские острова.
    Рыба-клоун среди актиний. Автор фото: Маттео Висконти. Остров Исигаки, Окинава, Япония.
    Дети в лодках над коралловыми рифами. Автор фото: Пьер Ман. Соломоновы острова.
    Морской лев. Автор фото: Пьер Ман. Галапагосские острова.
    Закат над морем. Автор фото: Джордан Робинс. Новый Южный Уэльс, Австралия.
    Аквалангист в лучах света. Автор фото: Александр Сен-Жан. Мерида, Мексика.
    Рыбы под водой. Автор фото: Ву Юнг Сен. Британская Колумбия, Канада.
    Галапагосские пингвины. Автор фото: Саймон Лоренц. Галапагосские острова, Эквадор.
    Автор фото: Мелоди Чуанг. Северо-восточное побережье, Тайвань.
    Побережье Красного моря. Автор фото: Тобиас Фридрих. Египет.
    В толще воды. Автор фото: Шейн Гросс. Флорес, Индонезия.
    Подводный снимок в художественной постобработке. Автор фото: Бруно Ван Саен. Бали, Индонезия.
    Автор фото: Алекс Линдблум. Национальный парк Комодо, Индонезия.
    Атака рыб на медузу. Автор фото: Пьер Ман. Южная Африка.
    Автор фото: Тиффани Пун. Остров Рока-Партида, Ревилья-Хихедо, Мексика.
    Игра света на морских губках. Автор фото: Рене Капоццола. Индонезия.
    Мурена и рыбы-молоты. Автор фото: Пьер Ман. Галапагосские острова.
    Автор фото: Флавио Вайлати. Филиппины.
    Хрящевая рыба Американский гидролаг. Автор фото: Клаудио Зори. Канада.
    Аквалангист рядом со скатом. Автор фото: Элвин Чунг. Сокорро, Мексика.
    Мохнатая креветка. Автор фото: Эдисон Со. Анилао, Филиппины.
    Встреча с крокодилом. Автор фото: Антонио Пастрана, Хукаро, Куба.
    Автор фото: Мария Шарлотта Роперт. Остров Муреа, Французская Полинезия.
    Стая рыб над рифами. Автор фото: Фред Бавендам. Раджа Ампат, Индонезия.
    Автор фото: Джефф Милисен. Каилуа-Кона, Гавайи.
    Автор фото: Грег Лекер.
    Детеныши морского конька. Автор фото: Стивен Уолш. Пирс Блэргори, Виктория, Австралия.
    Рыба-клоун с мальками. Автор фото: Фабрис Дуденхофер. Остров Амамиосима, Япония.
    Автор фото: Седжунг Чанг. Анилао, Филиппины.
    Автор фото: П.Т. Хиршфилд. Виктория, Австралия.
    Коралл на корнях мангрового дерева. Автор фото: Йен-Йи Ли. Раджа Ампат, Индонезия.

    Другие конкурсанты запечатлели удивительные подводные пейзажи, тропических рыб, необычное поведение животных, аквалангистов в момент соприкосновения с жизнью океана.

    Работы номинировались в 16 категориях, включая категорию для зеркальных цифровых камер, 3 категории для компактных камер и 3 категории для беззеркальных, что дало шанс на победу и справедливую конкуренцию всем участникам. Отдельно выделили супер макросъемку и фото в холодной воде. В более традиционных категориях рассматривали широкоугольные фото, макро, портреты морской жизни и поведение морских животных. Для любителей креативной постобработки была создана категория «Подводное искусство».

    Джерело: cameralabs.org

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