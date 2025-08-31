Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав нову обраницю-росіянку та доньку

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Український олігарх та молода модель живуть за кордоном
фото: Facebook/aleksandr.onyshenko

Скандальний бізнесмен Олександр Онищенко живе в Німеччині, а з червня 2025 року перебуває під санкціями РНБО України

Колишній депутат від «Партії регіонів» (VII скликання) та «Волі народу» (VIII скликання), бізнесмен-втікач Олександр Онищенко привітав свою кохану, модель Дарію Вакуліну з сьомою річницею стосунків. Експолітик показав фото з обраницею та спільною донькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Онищенка.

Хоча зазвичай соцмережі екснардеп веде російською мовою, сімейний знімок він лаконічно підписав англійською: «Щасливої сьомої річниці». Враховуючи те, що спільна донька (ім'я приховують) народилась у 2021-му йдеться про стосунки Онищенка з 27-річною моделлю, яка родом з Росії. Дарія на 29 років молодша за екснардепа.

Олександр Онищенко з Дарією Вакуліною та молодшою донькою
Олександр Онищенко з Дарією Вакуліною та молодшою донькою
фото: Facebook/aleksandr.onyshenko

Що цікаво, у своєму Facebook Олександр Онищенко доволі часто публікує спільні фото з нинішньою обраницею та донькою. При цьому Вакуліну він на світлинах не відзначає, бо її в соцмережі не має. Сама жінка веде Instagram. В профілі Вакуліної жодної (!) фотографії з Онищенком. Лище подорожі, величезні букети квітів та донька. Вакуліна має власний бренд одягу та співпрацює з декількома модельними агенціями.

В соцмережах молодої моделі не знайшлось місця для Олександра Онищенка
В соцмережах молодої моделі не знайшлось місця для Олександра Онищенка
фото: Instagram/vakulinadaria

Зазначимо, що свого часу Онищенко був організатором численних кінних змагань та конкурсів жіночої краси «Міс Україна». До 2009 року був одружений з зіркою «Міс Україна-1997» Ксенією Кузьменко. У цих стосунках в них народився син Олександр (2002 р.н.). Наприкінці нульових мав стосунки з топмоделлю Сніжаною Онопко. Вони заручились, але до весілля справи не дійшло.

У медіа активно обговорювались стосунки Олександра Онищенка з титулованою гімнасткою Ганною Різатдіновою. Хоча писали, що вони були в шлюбі, в одному з інтерв'ю спортсменка спростувала це. У цих стосунках народився син Роман (2017 р.н.), з яким, за словами Ганни, Олександр від початку повномасштабної війни не спілкується.

Анна Різатдінова та Олександр Онищенко до розставання
Анна Різатдінова та Олександр Онищенко до розставання
фото: Instagram/annarizatdinova

Проблеми Олександра Онищенка з законом

У липні 2016 року Онищенко поїхав з України після того, як парламент позбавив його депутатської недоторканності, а прокуратура висунула підозри у корупції. Екснардепа оголосили в національний розшук. своїх соцмережах Онищенко зазначив місто проживання - Дюссельдорф (Німеччина).

США ввели персональні санкції проти Онищенка у січні 2021 року за втручання в американські вибори та участь у російській мережі впливу. У червні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив додаткові санкції навколо осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях. До цього списку також потрапив Олександр Онищенко.

Раніше «Главком» писав, що актор Жан-Клод Ван Дамм і екснардеп Онищенко зізнались у любові до Росії та Путіна.

Читайте також:

Теги: Олександр Онищенко фото соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

У небі зійде «Кривавий місяць»: українці на початку вересня зможуть побачити унікальне явище
У небі зійде «Кривавий місяць»: українці на початку вересня зможуть побачити унікальне явище
Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав нову обраницю-росіянку та доньку
Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав нову обраницю-росіянку та доньку
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою
Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів
Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
7740
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
3741
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
3681
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3654
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua