Підсанкційний екснардеп-втікач Онищенко показав нову обраницю-росіянку та доньку

Скандальний бізнесмен Олександр Онищенко живе в Німеччині, а з червня 2025 року перебуває під санкціями РНБО України

Колишній депутат від «Партії регіонів» (VII скликання) та «Волі народу» (VIII скликання), бізнесмен-втікач Олександр Онищенко привітав свою кохану, модель Дарію Вакуліну з сьомою річницею стосунків. Експолітик показав фото з обраницею та спільною донькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Онищенка.

Хоча зазвичай соцмережі екснардеп веде російською мовою, сімейний знімок він лаконічно підписав англійською: «Щасливої сьомої річниці». Враховуючи те, що спільна донька (ім'я приховують) народилась у 2021-му йдеться про стосунки Онищенка з 27-річною моделлю, яка родом з Росії. Дарія на 29 років молодша за екснардепа.

Олександр Онищенко з Дарією Вакуліною та молодшою донькою фото: Facebook/aleksandr.onyshenko

Що цікаво, у своєму Facebook Олександр Онищенко доволі часто публікує спільні фото з нинішньою обраницею та донькою. При цьому Вакуліну він на світлинах не відзначає, бо її в соцмережі не має. Сама жінка веде Instagram. В профілі Вакуліної жодної (!) фотографії з Онищенком. Лище подорожі, величезні букети квітів та донька. Вакуліна має власний бренд одягу та співпрацює з декількома модельними агенціями.

В соцмережах молодої моделі не знайшлось місця для Олександра Онищенка фото: Instagram/vakulinadaria

Зазначимо, що свого часу Онищенко був організатором численних кінних змагань та конкурсів жіночої краси «Міс Україна». До 2009 року був одружений з зіркою «Міс Україна-1997» Ксенією Кузьменко. У цих стосунках в них народився син Олександр (2002 р.н.). Наприкінці нульових мав стосунки з топмоделлю Сніжаною Онопко. Вони заручились, але до весілля справи не дійшло.

У медіа активно обговорювались стосунки Олександра Онищенка з титулованою гімнасткою Ганною Різатдіновою. Хоча писали, що вони були в шлюбі, в одному з інтерв'ю спортсменка спростувала це. У цих стосунках народився син Роман (2017 р.н.), з яким, за словами Ганни, Олександр від початку повномасштабної війни не спілкується.

Анна Різатдінова та Олександр Онищенко до розставання фото: Instagram/annarizatdinova

Проблеми Олександра Онищенка з законом

У липні 2016 року Онищенко поїхав з України після того, як парламент позбавив його депутатської недоторканності, а прокуратура висунула підозри у корупції. Екснардепа оголосили в національний розшук. своїх соцмережах Онищенко зазначив місто проживання - Дюссельдорф (Німеччина).

США ввели персональні санкції проти Онищенка у січні 2021 року за втручання в американські вибори та участь у російській мережі впливу. У червні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив додаткові санкції навколо осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях. До цього списку також потрапив Олександр Онищенко.

