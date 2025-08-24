Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці. Трансляція
У Києві тривають урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України
Сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці тривають офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повімдомдяє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
Серед іноземних гостей – прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник США Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветерані Великої Британії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.
Читайте також:
- Заєць на куполі Ради та жовто-блакитний комсомол. Яскраві історії до Дня прапора
- Золота колекція Незалежності. Пісні про Україну, які люблять діти
- ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
- Пісні, від яких рветься серце. Спецпроєкт до Дня Незалежності
- День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
- День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
- День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори
Коментарі — 0