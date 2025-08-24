Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці. Трансляція

У Києві тривають урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці тривають офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повімдомдяє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України

Серед іноземних гостей – прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник США Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветерані Великої Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.