Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці. Трансляція

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці. Трансляція
колаж: glavcom.ua

У Києві тривають урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці тривають офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повімдомдяє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України

Серед іноземних гостей – прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник США Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветерані Великої Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

Читайте також:

Теги: Україна Володимир Зеленський День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
Президент зробив заяву про дрони-перехоплювачі
Зеленський назвав необхідну суму для виробництва дронів-перехоплювачів
25 липня, 13:00
Щонайменше 85 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілів
Після заяви Трампа Росія вбила в Україні 22 людини – Зеленський
29 липня, 11:22
Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
3 серпня, 15:19
Трампа намагатимуться переконати у необхідності посилення санкцій проти Росії
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
18 серпня, 04:54
Учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії
«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)
15 серпня, 13:25
Зеленський провів нараду з Умєровим
Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО
15 серпня, 16:49
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області призначено Володимира Колосова
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА
Вчора, 14:54

Події в Україні

Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці. Трансляція
Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці. Трансляція
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
88K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
70K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
11K
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
7047
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua