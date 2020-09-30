Пластический хирург рассказал об операциях Ротару и Пугачевой



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Певицы София Ротару и Алла Пугачева

В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал о том, какие операции делали певицы Алла Пугачева и София Ротару в эфире программы «Как стать красивой» на российском телеканале НТВ.

Врач предположил, что Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век. «Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное», — подчеркнул он.

В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи. «Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат», — отметил он. Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»