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    Жизнь

    Пластический хирург рассказал об операциях Ротару и Пугачевой

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    Певицы София Ротару и Алла Пугачева - Пластический хирург рассказал об операциях Ротару и Пугачевой
    Певицы София Ротару и Алла Пугачева

    В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век

    Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал о том, какие операции делали певицы Алла Пугачева и София Ротару в эфире программы «Как стать красивой» на российском телеканале НТВ.

    Врач предположил, что Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век. «Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное», — подчеркнул он.

    В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи. «Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат», — отметил он. Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    врач Алла Пугачева София Ротару
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