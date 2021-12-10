Почему выпадают волосы. Названы главные причины

Одина из причин выпадения волос выпадение волос может быть связана с дефицитом витамина B12

Специалисты назвали главные причины выпадения волос и способы решения этой проблемы. Соответствующий материал публикует Mirror.

Согласно информации издания, недостаток витамина D является одной из наиболее распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин, особенно в зимнее время года. Считается, что всего 30 минут солнечного света в день или 10 микрограммов витамина D способны усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос.

Основатель скандинавского бренда уходовых продуктов для волос New Nordic Карл Кристиан (Karl Kristian) объяснил, что людям следует восполнять дефицит витамина посредством продуктов питания или пищевых добавок. «Когда в организме не хватает витамина D, кератиноциты в фолликулах волос не могут регулировать их рост и выпадение. Поэтому нужно прилагать больше усилий к восстановлению», – пояснил он.

По словам эксперта, потребление таких продуктов, как жирная рыба, красное мясо, яйца (особенно желтки), может помочь увеличить уровень витамина D в организме. Вдобавок он посоветовал массировать кожу головы во время душа. Кристиан подчеркнул, что это помогает очистить ее от жира и отмерших клеток, а также стимулирует рост волос.

В то же время отмечается, что выпадение волос может быть связано с дефицитом витамина B12, который обычно содержится в продуктах животного происхождения. Часто волосы становятся ломкими из-за недостатка белка в рационе. Диета, состоящая из нежирного мяса, яиц, рыбы, нежирного сыра, киноа, орехов и тофу, способствует устранению дефицита белка. Для тех, кто придерживается вегетарианского или веганского типа питания, рекомендуется восполнять B12 с помощью пищевых добавок.

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