Комаровский прокомментировал уровень опасности тяги человека к сладкому

Доктор ответил на популярный вопрос

Телеведущий Евгений Комаровский в эфире программы «Спроси у Комаровского» ответила на популярный вопрос, является ли желание съесть что-то сладкое является симптомом какой-либо болезни.

По словам Комаровского, огромному количеству людей постоянно хочется сладкого. «Если вы думаете, что тяга к сладкому – это симптом некой тайной болезни, то это большая-пребольшая ошибка. Нет такой болезни», – пояснил медик. Он признал, что тяга к соленому или к экзотическим сочетаниям, по типу клубники с селедкой, может быть симптомом определенных состояний, но тяга к сладкому – никогда.

Медик заявил, что постоянный интерес к сладкому связан с воспитанием. «Это просто вредная привычка. Человек может жить без добавочного сахара», – сказал Комаровский, пояснив, что зависимость от сахара является психологической проблемой, а не физиологической.

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По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.