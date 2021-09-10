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    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой

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    Певец Павло Зибров вместе с женой Мариной - Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Певец Павло Зибров вместе с женой Мариной
    instagram.com/pavlo_zibrov/

    Артист уже 27 лет живет в счастливом браке

    Украинский певец Павел Зибров, который ранее рассказал о сыне от первого брака, вспомнил свою встречу со второй женой Мариной.

    Артист, который уже 27 лет живет в счастливом браке, признался, что судьбоносная встреча состоялась на одном из мероприятий, куда его пригласили выступить, говорится в программе «Dorotye».

    «Несколько песен меня попросил спеть союз предпринимателей Украины, это было в Киеве. Я ждал своего выступления на заднем ряду. Подошел, смотрю, место свободное. Смотрю, рядом девочка такая сидит. Блондинка, красивая, модная. Юбочка короткая, костюм у нее такой был. Ножки красивые. Улыбается, грудная клетка такая наполненная. Красивая и запах французских парфюм, в то время это был показател», — рассказал о встрече с возлюбленной Зибров.

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    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой
    instagram.com/pavlo_zibrov/

    Однако тогда молодые люди поулыбались друг другу и все. После выступления Зиброва пригласили на фуршет, где он снова увидел Марину:

    «Я выступил, пришел на фуршет к генеральному, а она на фуршете. Я говорю: "О, вы тоже здесь?". Она: "Да, я советник внешнеэкономических вопросов". И с подружкой они мне все глаза ... Подружка, Ира, пышногрудая такая, украиночка. Они вдвоем меня клеили и кто кого переклеит», — признался исполнитель.

    Зибров вручил Марине календарик, где указал свой номер телефона. Девушка не заставила долго ждать своего звонка. Через два дня она ему перезвонила и пригласила в гости на выходные. Марина пообещала, что они с подругой Ириной приготовят вкусную курицу. За это попросили певца взять с собой гитару:

    «Несколько романсов спел и вышел на перекур. А потом захожу, спрашиваю: "А где Ира?". А она говорит: "Не знаю, наверное ушла" и все. И до утра я пел романсы», — вспомнил Павел Николаевич.

    Тогда артист жил в небольшой комнате на Новобеличах, в тот момент, когда у Марины была двухкомнатная квартира в центре города. Она жила с сыном Сашей от первого брака, которому тогда было 11 лет. Год Зибров ездил к любимой в гости.

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

    Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Павел Зибров
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    Блондинка, модная, юбочка короткая. Зибров рассказал. как познакомился со второй женой