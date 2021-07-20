Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)

Ты - лучшая в мире, - Гриценко показал архивные фото жены

Политик Анатолий Гриценко трогательно поздравил жену, журналистку Юлию Мостовую, с днем рождения. Архивные фото и нежные слова Гриценко опубликовал у себя в Фейсбуке.

«Ты - лучшая в мире, с Днем рождения!», - трогательно подписал фото политик.

Напомним, с первой женой Анатолий Гриценко развелся в 2002 году, прожив с ней в браке 25 лет. Вторая жена - Юлия Мостовая, украинский журналист, главный редактор газеты «Зеркало недели», вдова Александра Разумкова.

У Анатолия Гриценко есть трое детей: Алексей (1979, закончил Киевский политехнический институт), Светлана (1982, закончила Киевский национальный экономический университет) (оба от первого брака) и Анна (2004) (от второго брака).

Воспитывает также Глеба Разумкова (1998) - сына Юлии Мостовой от ее первого брака.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.