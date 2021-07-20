  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Журналистка и жена политика Анатолия Гриценка Юлия Мостовая - Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)
    Журналистка и жена политика Анатолия Гриценка Юлия Мостовая
    facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/photos

    Ты - лучшая в мире, - Гриценко показал архивные фото жены

    Политик Анатолий Гриценко трогательно поздравил жену, журналистку Юлию Мостовую, с днем рождения. Архивные фото и нежные слова Гриценко опубликовал у себя в Фейсбуке.

    «Ты - лучшая в мире, с Днем рождения!», - трогательно подписал фото политик.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)
    Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)
    Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)

    Напомним, с первой женой Анатолий Гриценко развелся в 2002 году, прожив с ней в браке 25 лет. Вторая жена - Юлия Мостовая, украинский журналист, главный редактор газеты «Зеркало недели», вдова Александра Разумкова.

    У Анатолия Гриценко есть трое детей: Алексей (1979, закончил Киевский политехнический институт), Светлана (1982, закончила Киевский национальный экономический университет) (оба от первого брака) и Анна (2004) (от второго брака).

    Воспитывает также Глеба Разумкова (1998) - сына Юлии Мостовой от ее первого брака.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

    Читайте также: Ради поездки в «Диснейленд» британка прикинулась смертельно больной и собирала пожертвования

    Теги: знаменитости журналист Анатолий Гриценко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Политик Гриценко назвал самую лучшую женщину в мире (фото)