Получил приглашения в пять ведущих университетов мира. Известный политик похвастался успехами сына



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Глеб Разумков — сын политика Александра Разумкова и журналистки Юлии Мостовой

Известный украинский политик Анатолий Гриценко нежно поздравил сына от первого брака жены с днем рождения. На своей странице в Фейсбуке политик также перечислил достижения 22-летнего Глеба в учебе: после Токийского университета молодой человек продолжит изучать химию в Стэндфордском университете.

«Младшему сыну Глебу сегодня 22. Завершил только бакалавра химии в Токийском университете. Получил приглашение в пяти ведущих университетов мира учиться по программе PhD. С полной стипендией на обучение и проживание. Решил дальше изучать химию в Стэнфорде. С днем рождения, сынок!», - написал Гриценко

Напомним, Глеб Разумков — сын политика Александра Разумкова и журналистки Юлии Мостовой.

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