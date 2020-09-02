Получил приглашения в пять ведущих университетов мира. Известный политик похвастался успехами сына
Глеб Разумков — сын политика Александра Разумкова и журналистки Юлии Мостовой
Известный украинский политик Анатолий Гриценко нежно поздравил сына от первого брака жены с днем рождения. На своей странице в Фейсбуке политик также перечислил достижения 22-летнего Глеба в учебе: после Токийского университета молодой человек продолжит изучать химию в Стэндфордском университете.
«Младшему сыну Глебу сегодня 22. Завершил только бакалавра химии в Токийском университете. Получил приглашение в пяти ведущих университетов мира учиться по программе PhD. С полной стипендией на обучение и проживание. Решил дальше изучать химию в Стэнфорде. С днем рождения, сынок!», - написал Гриценко
Напомним, Глеб Разумков — сын политика Александра Разумкова и журналистки Юлии Мостовой.
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