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    Жизнь

    Получил приглашения в пять ведущих университетов мира. Известный политик похвастался успехами сына

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    Получил приглашения в пять ведущих университетов мира. Известный политик похвастался успехами сына

    Глеб Разумков — сын политика Александра Разумкова и журналистки Юлии Мостовой

    Известный украинский политик Анатолий Гриценко нежно поздравил сына от первого брака жены с днем рождения. На своей странице в Фейсбуке политик также перечислил достижения 22-летнего Глеба в учебе: после Токийского университета молодой человек продолжит изучать химию в Стэндфордском университете.

    «Младшему сыну Глебу сегодня 22. Завершил только бакалавра химии в Токийском университете. Получил приглашение в пяти ведущих университетов мира учиться по программе PhD. С полной стипендией на обучение и проживание. Решил дальше изучать химию в Стэнфорде. С днем рождения, сынок!», - написал Гриценко

    Напомним, Глеб Разумков — сын политика Александра Разумкова и журналистки Юлии Мостовой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    дети звезд Анатолий Гриценко
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