Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года



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Актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала

Первую строчку, как и год назад, занял Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала

Журнал Forbes по традиции опубликовал список актеров с самыми высокими доходами за прошедший год (при создании учитывались данные с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го). Первую строчку, как и год назад, занял Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, который заработал почти 88 миллионов долларов. Большую часть этих денег он получил за роль в фильме «Красное предупреждение» и линию одежды Project Rock.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс, чье сотрудничество с Netflix оказалось мегавыгодным. Стриминговый сервис объявил, что выпустит уже третий фильм с Райаном: за два предыдущих (все то же «Красное предупреждение» и «Шестеро вне закона») актер получил около $40 миллионов.

На третьей строчке — Марк Уолберг, также сделавший мудрый выбор в сторону «Нетфликса». Комедия Марка «Правосудие Спенсера» стала третьей по количеству просмотров на сервисе. Кроме того, Уолберг неплохо заработал как продюсер в успешных документальных проектах «МакМиллионы» и Wahl Street.

10 самых высокооплачиваемых актеров 2020 года:

1. Дуэйн Скала Джонсон ($87,5 млн)

2. Райан Рейнольдс ($71,5 млн)

3. Марк Уолберг ($58 млн)

4. Бен Аффлек ($55 млн)

5. Вин Дизель ($54 млн)

6. Акшай Кумар ($48,5 млн)

7. Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн)

8. Уилл Смит ($44,5 млн)

9. Адам Сэндлер ($41 млн)

10. Джеки Чан ($40 млн)

Ранее «Скотч» ссобщал, что в сети появился новый фильм, который снимали только на iPhone. Короткометражка продолжительностью чуть более девяти минут расскажет о каскадере. Впрочем, название картина получила такое же — «Каскадер». В главной роли — Том МакКомас. Он был дублером героев в сериалах «Полиция Чикаго», «Бэтвумен» и других.

Идею создать фильм только при помощи телефона претворил в жизнь Дэмьен Шазелл, который получил известность благодаря «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнду». Все сцены он снимал только на iPhone 11 Pro, поэтому кадры картины получились вертикальными.