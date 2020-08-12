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    Шоу-биз

    Премьеру четвертого сезона «Фарго» перенесли на конец сентября

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    Премьеру четвертого сезона «Фарго» перенесли на конец сентября

    Ранее премьера намечалась на 19 апреля, но из-за пандемии ее пришлось перенести

    Четвертый сезон американской криминальной драмы выйдет 27 сентября, сообщает Hollywood Reporter. Ранее премьера намечалась на 19 апреля, но ее пришлось перенести из-за пандемии.

    В новом сезоне сериала будет 11 эпизодов вместо десяти, как это было в предыдущих. 27 сентября зрители смогут увидеть сразу две первые серии, а следующие будут появляться раз в неделю.

    Действие четвертого сезона происходит в 1950 году в Канзас-Сити, где два преступных синдиката заключили необычное соглашение о мире. Чтобы закрепить перемирие, герой Криса Рока, глава афроамериканского преступного клана, передает младшего сына своему врагу Донателло Фадде — главе итальянской мафии. В ответ последний делает то же самое.

    В новом сезоне «Фарго» также снялись Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Джесси Бакли, Сальваторе Эспозито и Эндрю Берд. Исполнительными продюсерами проекта стали братья Джоэл и Итан Коэны.

    Ранее «Скотч» ссобщал, что в сети появился новый фильм, который снимали только на  iPhone. Короткометражка продолжительностью чуть более девяти минут расскажет о каскадере. Впрочем, название картина получила такое же — «Каскадер». В главной роли  — Том МакКомас. Он был дублером героев в сериалах «Полиция Чикаго», «Бэтвумен» и других.

    Идею создать фильм только при помощи телефона претворил в жизнь Дэмьен Шазелл, который получил известность благодаря «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнду». Все сцены он снимал только на iPhone 11 Pro, поэтому кадры картины получились вертикальными.

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