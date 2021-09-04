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    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)

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    Расследование причин пожара уже началось фото ДСНС - Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)

    Расследование причин пожара уже началось

    фото ДСНС

    facebook.com/DSNSKyiv

    В пожаре в столичном костеле Святого Николая полностью сгорел орган

    В результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве полностью сгорел орган, на котором проводилась репетиция. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

    Сейчас полиция допросила органиста, который репетировал музыкальную композицию. Добавляется, что прямо во время репетиции с органа начал идти дым (орган электрический).

    На пожар отреагировали двое технических сотрудников костела, которые пытались самостоятельно потушить огонь.

    Лишь после того, как задымление усилилось, они вызвали пожарных.

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    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
    facebook.com/DSNSKyiv

    Специально для концертного зала мастерами фирмы «Rieger-Kloss» (г. Крнов, Чехословакия) был сконструирован большой концертный орган. При конструировании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю костела, что объединило уникальную архитектуру с уникальным инструментом. Орган имеет 3945 труб различных размеров (от 13 миллиметров до 6 метров), изготовленных из металла и ценных пород дерева (черного и красного). Программное управление позволяет в полной мере использовать всю тембровую палитру инструмента.

    Как сообщалось ранее, в Киеве вечером 3 сентября случился пожар в костеле Святого Николая. Пожар в историческом здания ликвидировали, но огонь успел наделать значительный ущерб.

    Сначала сообщалось, что пожар возник между первым и вторым этажами, но позже стало известно, что огонь перекинулся на крышу.

    Ближе к полуночи пожар был ликвидирован.

    Теги: искусство пожар
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    Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)