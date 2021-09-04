Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)
Расследование причин пожара уже началось
фото ДСНС
В пожаре в столичном костеле Святого Николая полностью сгорел орган
В результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве полностью сгорел орган, на котором проводилась репетиция. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Сейчас полиция допросила органиста, который репетировал музыкальную композицию. Добавляется, что прямо во время репетиции с органа начал идти дым (орган электрический).
На пожар отреагировали двое технических сотрудников костела, которые пытались самостоятельно потушить огонь.
Лишь после того, как задымление усилилось, они вызвали пожарных.
Как сообщалось ранее, в Киеве вечером 3 сентября случился пожар в костеле Святого Николая. Пожар в историческом здания ликвидировали, но огонь успел наделать значительный ущерб.
Сначала сообщалось, что пожар возник между первым и вторым этажами, но позже стало известно, что огонь перекинулся на крышу.
Ближе к полуночи пожар был ликвидирован.