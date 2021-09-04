Пожар в столичном костеле Святого Николая. Сгорел один из лучших органов в Украине (фото)

В пожаре в столичном костеле Святого Николая полностью сгорел орган

В результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве полностью сгорел орган, на котором проводилась репетиция. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас полиция допросила органиста, который репетировал музыкальную композицию. Добавляется, что прямо во время репетиции с органа начал идти дым (орган электрический).

На пожар отреагировали двое технических сотрудников костела, которые пытались самостоятельно потушить огонь.

Лишь после того, как задымление усилилось, они вызвали пожарных.

Специально для концертного зала мастерами фирмы «Rieger-Kloss» (г. Крнов, Чехословакия) был сконструирован большой концертный орган. При конструировании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю костела, что объединило уникальную архитектуру с уникальным инструментом. Орган имеет 3945 труб различных размеров (от 13 миллиметров до 6 метров), изготовленных из металла и ценных пород дерева (черного и красного). Программное управление позволяет в полной мере использовать всю тембровую палитру инструмента.

Как сообщалось ранее, в Киеве вечером 3 сентября случился пожар в костеле Святого Николая. Пожар в историческом здания ликвидировали, но огонь успел наделать значительный ущерб.

Сначала сообщалось, что пожар возник между первым и вторым этажами, но позже стало известно, что огонь перекинулся на крышу.

Ближе к полуночи пожар был ликвидирован.