Премьера фильма о принцессе Диане состоится на Венецианском кинофестивале

Принцессу Диану играет Кристен Стюарт, а принца Чарльза — Джек Фартинг

Премьера фильма Пабло Ларрина «Спенсер» о рождественских каникулах принцессы Дианы состоится на Венецианском кинофестивале, проведение которого запланировано на 1−11 сентября. Об этом сообщает Variety.

Сценарий фильма написан создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Картина расскажет о рождественских каникулах принцессы Дианы, которые она вместе с королевской семьей провела в Сандрингемском дворце, расположенном в Норфолке.

В это время Диана решает, что брак с принцем Чарльзом, у которого был роман с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз, обречен. Принцессу Диану играет Кристен Стюарт, а принца Чарльза — Джек Фартинг. В фильме также снялись Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

Помимо «Спенсера», на Венецианском кинофестивале состоится премьера научно-фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна», главные роли в котором сыграли Тимоти Шаламе и Зендая.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.