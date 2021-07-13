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    Премьера фильма о принцессе Диане состоится на Венецианском кинофестивале

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    Премьера фильма о принцессе Диане состоится на Венецианском кинофестивале

    Принцессу Диану играет Кристен Стюарт, а принца Чарльза — Джек Фартинг

    Премьера фильма Пабло Ларрина «Спенсер» о рождественских каникулах принцессы Дианы состоится на Венецианском кинофестивале, проведение которого запланировано на 1−11 сентября. Об этом сообщает Variety.

    Сценарий фильма написан создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Картина расскажет о рождественских каникулах принцессы Дианы, которые она вместе с королевской семьей провела в Сандрингемском дворце, расположенном в Норфолке.

    В это время Диана решает, что брак с принцем Чарльзом, у которого был роман с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз, обречен. Принцессу Диану играет Кристен Стюарт, а принца Чарльза — Джек Фартинг. В фильме также снялись Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

    Помимо «Спенсера», на Венецианском кинофестивале состоится премьера научно-фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна», главные роли в котором сыграли Тимоти Шаламе и Зендая.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости кино
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    Премьера фильма о принцессе Диане состоится на Венецианском кинофестивале