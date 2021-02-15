Президент Байден трогательно поздравил жену (фото)

Байден опубликовал фотографию с женой

Президент США Джо Байден трогательно поздравил жену Джилл с днем влюбленных.

Приветствие Байден опубликовал на своей странице в Facebook.

«Любовь всей моей жизни и жизни моей любви. С Днем святого Валентина, Джилли», - написал Байден.

Он также опубликовал фотографию с женой.

Ранее стало известно, что ко Дню святого Валентина вблизи Офиса президента на улице Банковой появился «дом любви». Дом находится на месте демонтированного недавно катка.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.