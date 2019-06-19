Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность



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Меган Маркл

Элвина Рэгланда не стало девять лет назад.

Меган Маркл является счастливой матерью сына Арчи и супругой принца Гарри – они главные мужчины в ее жизни. Однако в ее жизни был еще один – дедушка по материнской линии Элвин Рэгланд.

Он умер девять лет назад в возрасте 82 лет неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе, где вместе с ним жила мать Меган – Дория. В то время его внучка находилась в Канаде на съемках «Форс-мажоров». Причиной смерти Элвина стала нелепая случайность.

В обед он по-своему обыкновению пошел на прогулку с собакой и запутался в поводке, который обвязался вокруг его лодыжек.

Согласно отчету коронера, Рэгланд был найден без сознания примерно в 12:00 3 марта 2011 года. «Покойный очевидно выгуливал свою собаку, когда поводок обвязался вокруг одной из его лодыжек», – говорится в документе.