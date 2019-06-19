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    Жизнь

    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность

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    Меган Маркл - Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Меган Маркл

    Элвина Рэгланда не стало девять лет назад.

    Меган Маркл является счастливой матерью сына Арчи и супругой принца Гарри – они главные мужчины в ее жизни. Однако в ее жизни был еще один – дедушка по материнской линии Элвин Рэгланд.

    Он умер девять лет назад в возрасте 82 лет неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе, где вместе с ним жила мать Меган – Дория. В то время его внучка находилась в Канаде на съемках «Форс-мажоров». Причиной смерти Элвина стала нелепая случайность.

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    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность
    Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность

    В обед он по-своему обыкновению пошел на прогулку с собакой и запутался в поводке, который обвязался вокруг его лодыжек.

    Согласно отчету коронера, Рэгланд был найден без сознания примерно в 12:00 3 марта 2011 года. «Покойный очевидно выгуливал свою собаку, когда поводок обвязался вокруг одной из его лодыжек», – говорится в документе.

     

    Меган Маркл умер
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