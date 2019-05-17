Принц Чарльз познакомился с сыном Меган Маркл и принца Гарри



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70-летний принц Чарльз наконец-то познакомился со своим четвертым внуком

Наследник британского престола навестил герцогов Сассекских в Винздоре.

Чарльз оставался единственным членом королевской семьи, кто еще не видел новорожденного Арчи. Он и его супруга Камила отсутствовали в связи с деловыми поездками. Когда малыш появился на свет, королевская чета находилась в Германии. Тогда Чарльз выразил свою радость и желание поскорее увидеть внука.

До момента личного знакомства супруги видели новорожденного лишь на фото. Источники сообщают, что первой снимки Арчи первой увидела Камилла. Герцогиня шутливо сказала фотографу показать кадры «боссу», имя в виду принца Чарльза.

Кстати, Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с племянником спустя десять дней после его рождения. Согласно источникам, герцоги Кэмбриджские навестили Меган и Гарри в их поместье во Фрогморе. Супруги пока не брали с собой своих детей, однако те с нетерпением ждут встречи с кузеном. 6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Арчи Харрисон Маунбаттен-Виндзор. Совсем скоро с малышом также познакомится близкая подруга Меган, которую она специально пригласила в Лондон.

Джерело: graziamagazine.ru