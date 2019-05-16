Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок



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Впоследствии малышу Арчи Харрисону придется отыскать секретный предмет в королевском саду

Сын Меган Маркл и принца Гарри получил множество подарков еще до рождения. Первые презенты будущей маме вручили подруги на вечеринке в Нью-Йорке, а поклонники британской королевской семьи продолжают присылать малышу Арчи Харрисону сувениры всех мастей.

Один из самых необычных подарков для сына принцу Гарри вручили лично. Это произошло во время его визита в Оксфорд, в детскую больницу при Центре соседства Бартон. Молодой отец получил небольшой камень в форме яйца, покрытый золотистой краской, с написанным на нем полным именем новорожденного – Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор.

Как только правнук Елизаветы II немного подрастет и научится ходить, его отправят в королевский сад, где отец заранее спрячет секретное сокровище, пишет People. Легко представить себе удивление и восторг мальчика, который неожиданно обнаружит именной камень и прибежит показать его родителям.