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    Жизнь

    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок

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    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок

    Впоследствии малышу Арчи Харрисону придется отыскать секретный предмет в королевском саду

    Сын Меган Маркл и принца Гарри получил множество подарков еще до рождения. Первые презенты будущей маме вручили подруги на вечеринке в Нью-Йорке, а поклонники британской королевской семьи продолжают присылать малышу Арчи Харрисону сувениры всех мастей.

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    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок
    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок
    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок
    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок
    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок
    Принц Гарри признался, что спрятал для новорожденного сына необычный подарок

    Один из самых необычных подарков для сына принцу Гарри вручили лично. Это произошло во время его визита в Оксфорд, в детскую больницу при Центре соседства Бартон. Молодой отец получил небольшой камень в форме яйца, покрытый золотистой краской, с написанным на нем полным именем новорожденного – Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор.

    Как только правнук Елизаветы II немного подрастет и научится ходить, его отправят в королевский сад, где отец заранее спрячет секретное сокровище, пишет People. Легко представить себе удивление и восторг мальчика, который неожиданно обнаружит именной камень и прибежит показать его родителям.

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