Принц Эрнст Август Ганноверский с супругой опубликовали первые фото дочери

В королевской семье родился долгожданный ребенок

Принц Эрнст Август Ганноверский, родственник князя Монако Альбера II и потомок британских монархов - короля Георга III и королевы Виктории и его супруга дизайнер Екатерина Малышева официально объявили о рождении первого ребенка - дочери Елизаветы. Малышка родилась на свет 22 февраля в госпитале в Ганновере. «От лица всей семьи



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Принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева

В королевской семье родился долгожданный ребенок

Принц Эрнст Август Ганноверский, родственник князя Монако Альбера II и потомок британских монархов - короля Георга III и королевы Виктории и его супруга дизайнер Екатерина Малышева официально объявили о рождении первого ребенка - дочери Елизаветы. Малышка родилась на свет 22 февраля в госпитале в Ганновере.

«От лица всей семьи хочу сказать, что мы безумно счастливы», - признался принц в заявлении, отметив, что полное имя девочки - со всеми полагающимися ей титулами - будет объявлено после крещения.

Напомним, что Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева расписались в мэрии Ганновера в начале июля 2017 года, после чего сыграли пышную свадьбу в церкви Market Church.

О беременности 31-летней Екатерины стало известно осенью 2017 года: немецкое издание BUNTE со ссылкой на проверенные источники сообщило о том, что Малышева вышла замуж за принца, уже находясь в «интересном положении». О рождении у пары ребенка первым сообщил отец Екатерины - Игорь Малышев.

Джерело: Hello!