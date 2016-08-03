Попытка сохранить компанию не удалась

Как сообщают зарубежные СМИ, в компания Weinstein Co, основанная Харви Вайнштейном и его братом Робертом, в скором времени подаст заявление о банкротстве. Дело в том, что последней попыткой спасти детище продюсера была сделка на 500 миллионов долларов, которая сорвалась из-за судебного иска генерального прокурора



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Харви Ванштейн

Попытка сохранить компанию не удалась

Как сообщают зарубежные СМИ, в компания Weinstein Co, основанная Харви Вайнштейном и его братом Робертом, в скором времени подаст заявление о банкротстве. Дело в том, что последней попыткой спасти детище продюсера была сделка на 500 миллионов долларов, которая сорвалась из-за судебного иска генерального прокурора Нью-Йорка.

По последним данным The New York Times прокурор Эрик Шнейдерман заявил, что продажа компании могла бы лишить жертв домогательств продюсера справедливой компенсации. Правда совет директоров объяснил срыв сделки тем, что новые покупатели не смогут выполнить всех требований компании.

«И хотя мы понимаем, что такой исход нежелателен для наших сотрудников, кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет другого выбора», — сообщается в документе компании.

Напомним, что причина продажи The Weinstein Company связана со скандалами о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Более ста актрис уличили продюсера в харассменте. Среди пострадавших женщин оказались Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ума Турман и многие другие.

Джерело: graziamagazine.ru