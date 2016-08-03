Напомним, что причина продажи The Weinstein Company связана со скандалами о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Более ста актрис уличили продюсера в харассменте. Среди пострадавших женщин оказались Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ума Турман и многие другие.