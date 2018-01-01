Популярный актер Жан Рено приехал в Украину для съемок в фильме

Известный актер примет участие в создании украинско-французского кино.

Популярный французский актер Жан Рено приехал в Украину, чтобы сняться в ленте «Последний шаг». Об этом сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook. «Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого



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Жан Рено

Известный актер примет участие в создании украинско-французского кино.

Популярный французский актер Жан Рено приехал в Украину, чтобы сняться в ленте «Последний шаг». Об этом сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

«Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого масштаба - очередной этап развития украинской киноиндустрии», - написал он в соцсети.

Жан Рено сыграет в фильме «Последний шаг» главную роль. Эта лента станет завершающей в его кинокарьере. По сюжету Жан Рено играет анонимного наемного убийцу Генри, который наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького отдаленного озера в Канаде. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на мотосанях, находит приют в его шале.

Его коллегами на съемочной площадке станут а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.