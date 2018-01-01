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    Популярный актер Жан Рено приехал в Украину для съемок в фильме

    Известный актер примет участие в создании украинско-французского кино.
    Популярный французский актер Жан Рено приехал в Украину, чтобы сняться в ленте «Последний шаг». Об этом сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook. «Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого
    • Сьогодні, 21:19
    • Розсилка
    Жан Рено
    Жан Рено

    Известный актер примет участие в создании украинско-французского кино.

    Популярный французский актер Жан Рено приехал в Украину, чтобы сняться в ленте «Последний шаг». Об этом сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

    «Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого масштаба - очередной этап развития украинской киноиндустрии», - написал он в соцсети.

     

    Жан Рено сыграет в фильме «Последний шаг» главную роль. Эта лента станет завершающей в его кинокарьере. По сюжету Жан Рено играет анонимного наемного убийцу Генри, который наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького отдаленного озера в Канаде. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на мотосанях, находит приют в его шале.

    Его коллегами на съемочной площадке станут а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие. 

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