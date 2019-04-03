Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына



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Королевская чета не стала фантазировать и остановила свой выбор на традиционном варианте

В отличие от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые заставляли поклонников ждать объявления имен своих детей максимум четыре дня, принц Эрнст Август и принцесса Екатерина все же «помариновали» своих фанатов.

Их второй сын родился пару недель назад, однако его имя королевская чета объявила только во вторник, 2 апреля. Новоявленный отец не стал ходить вокруг да около и дал наследнику традиционное для своей семьи имя. Второго сына назвали Августом.

Многие полагали, что малыша назовут в честь его отца Эрнестом. Однако принц Ганноверский несколько отступил от нормы, хотя и не стал нарушать обычаи.

Мальчик родился в середине марта в немецком городе Генриеттенштифт. О беременности Екатерины было объявлено в октябре 2018 года, буквально через несколько месяцев после того, как дизайнер в феврале родила принцу их первого ребенка - дочь. Девочку нарекли Елизаветой - тоже вполне традиционным именем.

Пара поженилась в июле 2017 года. Церемония венчания проходила в красивой церкви Ганновера (Германия), спустя два дня после гражданской регистрации брака. На свадьбе присутствовали 600 человек.