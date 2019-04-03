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    Жизнь

    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына

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    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына

    Королевская чета не стала фантазировать и остановила свой выбор на традиционном варианте

    В отличие от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые заставляли поклонников ждать объявления имен своих детей максимум четыре дня, принц Эрнст Август и принцесса Екатерина все же «помариновали» своих фанатов.

    Их второй сын родился пару недель назад, однако его имя королевская чета объявила только во вторник, 2 апреля. Новоявленный отец не стал ходить вокруг да около и дал наследнику традиционное для своей семьи имя. Второго сына назвали Августом.

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    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына
    Принц Ганноверский официально объявил имя новорожденного сына

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    Многие полагали, что малыша назовут в честь его отца Эрнестом. Однако принц Ганноверский несколько отступил от нормы, хотя и не стал нарушать обычаи.

    Мальчик родился в середине марта в немецком городе Генриеттенштифт. О беременности Екатерины было объявлено в октябре 2018 года, буквально через несколько месяцев после того, как дизайнер в феврале родила принцу их первого ребенка - дочь. Девочку нарекли Елизаветой - тоже вполне традиционным именем.

    Пара поженилась в июле 2017 года. Церемония венчания проходила в красивой церкви Ганновера (Германия), спустя два дня после гражданской регистрации брака. На свадьбе присутствовали 600 человек.

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