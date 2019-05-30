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    Жизнь

    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл

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    Принц Гарри - Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри

    Герцогиня Сассекская находится в декретном отпуске

    Сезон садовых вечеринок в Лондоне в самом разгаре. Минувшим днем в саду Букингемского дворца собралось около 8000 человек. Дождливая погода была не в силах нарушить традицию, восходящую к 1860-м годам и времени правления королевы Виктории. Кейт Миддлтон и принц Уильям, присутствовавшие на садовой вечеринке неделю назад, не смогли присоединиться к королеве Елизавете II в этот раз. Вместо них гостей приветствовали принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения, а также другие члены королевской семьи.

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    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл
    Принц Гарри повеселился на вечеринке в Букингемском дворце без Меган Маркл

    Среди гостей садового мероприятия были военнослужащие, послы, деятели искусства, представители благотворительных организаций, волонтеры. Королева Елизавета II устраивает подобные встречи, чтобы поблагодарить их всех за работу на общее благо.

    Меган Маркл не смогла сопровождать супруга на садовой вечеринке, так как находится в декретном отпуске. В мае прошлого года герцог и герцогиня Сассекские впервые вышли в свет после свадьбы, посетив ежегодную садовую вечеринку.

     

    Джерело: Spletnik

    Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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