Сутки спал, а потом проснулся: принц Гарри увлекательно рассказал о первом дне сына



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Впервые ставший отцом герцог Сассекский поделился своими впечатлениями

Принц Гарри рассказал о первом дне своего новорожденного сына Арчи Харрисоне. Новоявленный папаша признался, что его наследник проспал 24 часа перед тем, как начал требовать еды и внимания своих родителей.

Герцог Сассекский поделился своими впечатлениями со своим другом Джей Джей Чалмерсом на церемонии открытия «Игр Непокоренных».

Тот, в свою очередь, не стал делать тайны из откровений внука Елизаветы II: «Он сказал, что это здорово, но трудно. Арчи проспал первые сутки, как все новорожденные, а потом… проснулся».

«Я сказал ему, что когда мою дочь привезли из роддома, это было три года тому назад, она спала всю дорогу по пути домой, где потом проспала еще 10 минут. Затем она открыла глаза и уже больше никогда не засыпала!», - добавил он.

Бывший морской офицер Ее Величества Чалмерс познакомился с Гарри в 2014 году. «Я до сих пор вспоминаю этого парня с не сходящей с лица улыбкой», - говорит Джей Джей. «Как и любой отец он начинает еще больше светиться, когда говорит о своем сыне и о том, как он гордится своей женой и о том, чем она сейчас занята в его отсутствие», - отмечает друг принца.



