Стало известно, сколько Дэниел Рэдклифф заработал на «Гарри Поттере»

Спойлер: очень много

Сайт Looper подсчитал, сколько Дэниел Рэдклифф заработал за участие в фильмах о Гарри Поттере. Доход указан за каждый эпизод франшизы.

Так, съемки «Философского камня» обеспечили актеру $1 миллион, гонорар за «Тайную комнату» составил $3 миллиона, а за «Узника Азкабана» Рэдклифф получил уже $6 миллионов. «Орден Феникса» принес ему $14 миллионов, а 3 финальные эпизода — по $25 миллионов каждый. В итоге актер заработал $99 миллионов за съемки в фильмах.

Однако это лишь часть доходов Рэдклиффа. Помимо фильмов франшиза включает еще несколько театральных постановок, также несколько проектов находятся в разработке. Так платформа HBO Max планирует снять сериал по «Гарри Поттеру», а в 2020-м на сайте We Got This Covered появилась информация о выходе спин-оффа фильмов, события которого будут разворачиваться через 20 лет после завершения истории.

В результате, CheatSheet Showbiz оценивает состояние Рэдклиффа примерно в $110 миллионов, в то время как Sunday Times — в $112 миллионов. Таким образом, он — один из самых богатых актеров Великобритании.

