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    Жизнь

    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ

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    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ

    Принц Уильям и принц Гарри в свое время просили согласия Елизаветы II на брак с Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    По сообщениям королевских источников, 31-летняя принцесса Беатрис готова сыграть свадьбу с бизнесменом-миллиардером Эдоардо Мапелли Моцци.

    При этом просить согласие на свой брак у королевы ей не обязательно. В этом отношении она более «свободная пташка», чем ее кузены принц Уильям и принц Гарри.

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    Принцесса Беатрис
    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ
    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ
    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ
    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ
    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ
    Принцесса Беатрис выйдет замуж без благословения королевы Елизаветы ІІ

    Согласно Акту о королевских браках от 1772 года, королева может отказаться дать согласие на брак внутри своей семьи, а в случае одобрения должна заявить об этом письменно. Закон распространялся на всех челнов королевской династии, но в 2013 году его изменили.

    Теперь согласие королевы должны просить только шесть первых человек в очереди на престол. После рождения троих детей Кейт Миддлтон, Гарри стал шестым, в то время как Беатрис занимает девятое место в очереди на трон, так что закон на нее не распространяется, пишет The Sun.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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