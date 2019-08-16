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    Жизнь

    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II

    • Розсилка
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II

    Принц Филипп дал забавное «домашнее» имя Елизавете II.

    У принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Гарри, Меган Маркл и других членов монаршей семьи есть забавные «секретные имена», которые дали им родные и друзья, либо они сами называли так себя в целях конспирации.

    В детстве британскую королеву родители называли «Тиллабет» или «Лилибет». Секретное прозвище, которое дал ее муж герцог Эдинбургский, раскрыли в фильме «Королева». Иногда принц Филипп ласково называет венценосную супругу Капусточкой.

    Милое прозвище есть и у принца Уильяма. Когда ему было два года, он побывал с родителями в Австралии. Принцесса Диана за неуклюжую походку называла сына Вомбат. В студенческие годы молодой человек представлялся Стивом в целях маскировки. Близкие друзья назвали его Уиллсом.

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    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Принцесса в ожиданиии и венценосная Капусточка: британцы раскрыли прозвища членов семьи Елизаветы II
    Специалисты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон

    У Кейт в детстве жили морские свинки. Одну звали Пип, а другую Писк. Так как младшую из сестер Миддлтон зовут Пиппа, то старшую называли Писком. Во время учебы в колледже Мальборо за красивой девушкой увивались многие парни. Однако она была неприступна. Из-за этого Кейт прозвали Принцессой в ожидании.

    Принц Гарри долгое время представлялся как Спайк. Четыре года он пользовался страницей в соцсетях под именем Спайк Уэллс.

    Мать Меган Маркл всегда называла ее Цветочком. Еще до замужества, когда Меган была активным пользователем соцсетей, она поделилась с фолловерами: «Моя мама всегда называла меня Цветок. Такое прозвище, так как я была маленькой девочкой». Отец, с которым сейчас Меган не в ладах, ласково звал ее Фасолинкой.

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