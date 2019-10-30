Принцессу Диану унижала мать за ее романы



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Принцесса Диана

Подробностями личной жизни покойной принцессы Дианы поделился ее бывший дворецкий и доверенное лицо Пол Баррел

У леди Ди были сложные отношенияс матерью, Фрэнсис Шэнд Кидд. Оказалось, что родительница была одной из тех, кто причинял боль и без того пострадавшей принцессе. После несчастливого брака с принцем Чарльзом у Дианы было несколько романов, которые не нравились Фрэнсис.

По словам Пола, последний разговор женщин выдался очень эмоциональным. Леди Ди выслушала от матери массу неприятных оскорблений. Она была настолько шокирована, что не верила в происходящее и в слезах поднесла Бареллу телефонную трубку.

«Она называла Диану шлюхой, которая путается с мусульманскими мужчинами. Фрэнсис заявила, что дочери должно быть стыдно за свое поведение», - рассказал дворецкий. Женщина имела в виду отношения Дианы с доктором Хаснатом Ханом и наследником миллиардера Доди Аль-Файедом.

Пол добавил, что мать принцессы была пьяна и не стеснялась в выражениях. Леди Ди умоляла Фрэнсис прекратить оскорблять ее, но та была не преклонна. В итоге бывшая жена принца Чарльза бросила трубку со словами, что больше никогда не заговорит с матерью. Она действительно не общалась с Фрэнсис. Спустя несколько месяцев после ссоры Диана погибла в автокатастрофе. Фрэнсис тяжело переживала, что так и не успела помириться с дочерью.

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