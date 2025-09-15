Принц Гаррі розповів, що його вразило під час перебування в Києві

Герцог Сассекський вважає, що війни можна було і потрібно було уникнути

Принц Гаррі поділився своїми переживаннями під час візиту до Києва 12 вересня, коли перебував на Майдані Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Я хотів знайти місце, де можна було б у спокої покласти вінок, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко це заходить. Чесно кажучи, це одне з найсумніших видовищ, які я коли-небудь бачив. Але також одне з найпрекрасніших», – сказав принц Гаррі.

фото: The Guardian

Герцог Сассекський вважає, що війни можна було і потрібно було уникнути.

Нагадаємо, 12 вересня принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ.

На пероні центрального залізничного вокзалу герцог Сассекський отримав подарунок від української делегації.

До слова, переможець п'ятого сезону кулінарного телешоу «МастерШеф», шеф-кухар Євген Клопотенко особисто передав принцу Гаррі страви власного виробництва. Ресторатор наголосив, що одна з них – улюблена нині покійної принцеси Діани, матері герцога Сассекського.

Зокрема, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з принцом Гаррі під час його візиту до Києва. Вона показала йому наслідки влучання російської ракети «Іскандер» в будівлю уряду та обговорила питання реабілітації ветеранів.