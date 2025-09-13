Юлія Свириденко зустрілася з принцом Гаррі в Києві

Юлія Свириденко: Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з принцом Гаррі під час його візиту до Києва. Вона показала йому наслідки влучання російської ракети «Іскандер» в будівлю уряду та обговорила питання реабілітації ветеранів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Юлію Свириденко.

фото: Юлія Свириденко

фото: Юлія Свириденко

Юлія Свириденко подякувала принцу Гаррі за підтримку українських військових на різних міжнародних майданчиках, зокрема на «Іграх нескорених» – змаганнях для ветеранів, які він заснував у 2014 році. Україна бере участь в іграх із 2017 року, і цьогоріч її представляла рекордна за кількістю учасників збірна з 35 осіб.

🇬🇧🇺🇦Принц Гаррі під час поїздки до Києва відвідав Кабмін та побачив наслідки удару російського «Іскандера» pic.twitter.com/9b4e5QDeYp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2025

Прем’єр-міністр також висловила сподівання, що «Ігри нескорених» одного дня відбудуться в Україні, назвавши нескореність синонімом українського духу.

Нагадаємо, принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, і те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе донести це до людей, тому що дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається», – сказав герцог Сассекський.

Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця і генеральна директорка Superhumans, де лікують поранених з ампутованими кінцівками. Він відвідав центр у квітні, але зустрівся з нею випадково кілька місяців тому в США.