У Київ приїхав британський принц Гаррі

Герцог Сассекський прибув на запрошення українського уряду

Принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, і те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе донести це до людей, тому що дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається», – сказав герцог Сассекський.

Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця і генеральна директорка Superhumans, де лікують поранених з ампутованими кінцівками. Він відвідав центр у квітні, але зустрівся з нею випадково кілька місяців тому в США.

«Я зіткнувся з Ольгою в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим я можу допомогти. Вона відповіла: «Найбільший вплив ти можеш мати, якщо приїдеш до Києва». Я мав порадитися з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення», – каже він.

Зазначається, що під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час з 200 ветеранами, які також були запрошені. Він також зустрінеться з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. За словами принца Гаррі, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі.

Нагадаємо, герцог Сассекський принц Гаррі пожертвував $500 тис. на благодійність, щоб допомогти пораненим дітям у Секторі Гази та Україні. За інформацією Reuters, ці кошти є частиною прибутку від його мемуарів «Запасний».

Раніше повідомлялося, що британському принцу Гаррі, який приїхав до України, подарували великодній кошик із паскою, яку спекли з борошна з розмінованих українських полів.