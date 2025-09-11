Головна Світ Соціум
Принц Гаррі пожертвував $500 тис. для поранених дітей в Україні і Газі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Принц Гаррі пожертвував $500 тис. для поранених дітей в Україні і Газі
Принц Гаррі зробив благодійний внесок на користь України
фото: Reuters

Принц Гаррі пожертвував гроші на допомогу дітям, пораненим у зонах конфліктів

Герцог Сассекський принц Гаррі пожертвував $500 тис. на благодійність, щоб допомогти пораненим дітям у Секторі Гази та Україні. За інформацією Reuters, ці кошти є частиною прибутку від його мемуарів «Запасний» (Spare), про це пише «Главком».

Герцог Сассекський відвідав Центр досліджень травм (CIS) у Лондоні, щоб дізнатися більше про його роботу, особливо про діяльність, спрямовану на дослідження травм, отриманих дітьми та під час стихійного лиха. Там він оголосив про виділення коштів. 

CIS зазначив, що діти у сім разів частіше вмирають від травм, отриманих під час вибухів, ніж дорослі.

«Жодна організація не може вирішити цю проблему самостійно», – сказав принц Гаррі.

Зазначається, що половина суми, $250 тис., буде передана організації HIHF (Humanity International Healing Foundation), яка надає допомогу дітям, пораненим у Секторі Гази. Друга половина, також $250 тис., піде на підтримку українських дітей, які постраждали від війни. Конкретна організація-отримувач в Україні буде оголошена згодом.

У заяві принца Гаррі йдеться, що його благодійний фонд Travalyst вже допомагає вирішувати проблеми ветеранів, але він відчуває особисту відповідальність за те, щоб допомагати тим, хто страждає в зонах конфліктів. «Співчуття не знає кордонів», – підкреслив принц.

До слова, британський принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, уклали новий багаторічний контракт зі стримінговою платформою Netflix. 

