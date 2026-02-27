Принц Вільям розійшовся із Кейт Міддлтон у телефонній розмові: історія кохання Уельских

Майбутнє подружжя Уельських розійшлося після 30 хвилинної телефонної розмови

Принц Уельський та Кейт Міддлтон у студентські роки посварилися та розійшлися просто під час телефонної розмови. Ініціатором розриву майбутнього королівського подружжя був принц Вільям. Про цю історію стало відомо з біографії принца та принцеси Уельських «Вільям і Кетрін. Нова епоха монархії: історія зсередини». Про це пише «Главком» із посиланням на Вrides.

Непорозуміння між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон відбулося після того, як вони закінчили університет Сент-Ендрюса у 2005 році. Тоді принц Вільям поєднував стосунки з Кейт із військовою підготовкою. Після того, як Вільям завершив навчання у військовій академії, у ЗМІ поширювалися чутки про те, що найближчим часом варто очікувати заручин пари. Однак, як свідчать записи королівського неофіційного біографа Роберта Джобсона, в той час у стосунках майбутнього подружжя не все було добре.

Спочатку Вільям скасував плани на новий рік із Кейт Міддлтон, тоді вона вже зрозуміла, що щось сталося. А з згодом принц Уельський мав телефонну розмову з Кейт Міддлтон. Пара намагалася вирішити проблеми й протягом 30 хвилин визнала, що їм треба розійтися.

Кейт Міддлтон та принц Вільям мають трьох дітей фото: Іnstagram/kensingtonroyal

Також зазначається, що принц Вільям сам назвав низку причин, через які вони не могли бути разом. Він вважав, що їм потрібно «було трохи простору», щоб «знайти власний шлях».

«Вона не вимагала заручин, але хотіла зобов’язань. Осліплений своєю невпевненістю, Вільям відреагував не так, як очікувала Кетрін. У наступній 30-хвилинній телефонній розмові він виклав причини, з яких вважає, що вони перебувають на різних сторінках, і сказав, що не може запропонувати їй гарантії шлюбу», – повідомив близький друг Кейт Міддлтон. Однак у 2010 році Кейт Міддлтон та принц Вільям заручилися та одружилися наступного року. Наразі пара вже має трьох дітей.

Нагадаємо, у Британії затримано чоловіка, який двічі проник до резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон. чоловік, на ім'я Дерек Іґан вже двічі проник до резиденції принца Вільяма, кожного разу він мав із собою великий рюкзак на спині. Цей інцидент відбувся 21 та 23 грудня, коли його кожного разу ловили в саду палацу.