Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Галина та Віталій Пітомець врятувалися під час затоплення Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Подружжя врятував саморобний пліт під затоплення їхнього села

Історія подружжя Пітомець із Херсонщини, які рятувалися після підриву Каховської ГЕС, стала основою п’єси «Несе вода Галю» драматургині Оксани Гриценко. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Херсон».

Галина Пітомець зі своїм чоловіком Віталієм жили на тимчасово окупованому лівобережжі в селі Кардашинка, що на Херсонщині. У червня 2023 року родина вимушено покинула рідний дім, коли росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.

Галина Пітомець поділилася спогадами тих подій. За її словами, вода прибувала дуже швидко, жінка із чоловіком намагалися врятуватись спочатку на горищі, а потім у літній кухні. Однак вночі дім подружжя почав падати.

Галина та Віталій Пітомець жили на тимчасово окупованому лівобережжі на Херсонщині
Галина та Віталій Пітомець жили на тимчасово окупованому лівобережжі на Херсонщині
Тому пара намагалася покинути власну домівку та почала шукати варіанти, як вибратися з пастки. «У нас там був пінопласт, мотузка, дріт якийсь. І я скрутила щось типу плоту. Поклала на нього чоловіка, склала речі: воду, хліб, консерву, документи, ліки чоловіка. І ми попливли, куди течія несла. Вода ще прибувала», – розповіла Галина Пітомець. 

Саморобний пліт, де були Галина та Віталій Пітомець винесло до іншого району, де вони переночували на даху одного з будинків. Вранці на херсонців чекав порятунок.

«Дожили ми до ранку. Потім чую – якийсь човен. Нас забрали. Човен був із мотором, але течія несла дуже сильно. Я спитала: «А куди ми пливемо?«Кажуть: «У Херсон». Боже, це було щастя! Я ніколи такого щастя не відчувала», – поділилася жінка.  Наразі Галина та Віталій Пітомець переїхали до Польщі. За кордоном українці живуть уже півтора роки.

Драматургиня Оксана Гриценко написала п'єсу про історію подружжя з Херсонщини
Драматургиня Оксана Гриценко написала п'єсу про історію подружжя з Херсонщини
Драматургиня Оксана Гриценко дізналася про цю історію та вирішили взяти її за основу для п’єси «Несе вода Галю». Прем’єра п’єси відбулася 23 січня 2026 року в Київському драматичному театрі на Подолі імені Віталія Малахова. Робота над цією п’єсою тривала пів року. 

Підготовка до вистави «Несе вода Галю»
Підготовка до вистави «Несе вода Галю»
Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: війна Херсонщина Херсон росіяни вистава

