Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Марічка Падалко святкує 50-річчя
фото з відкритих джерел

Марічка Падалко святкує день народження в один день зі своїм чоловіком екснардепом Єгором Соболєвим

26 лютого ювілей святкує одна з найвідоміших українських телеведучих Марічка Падалко. Журналістка та телеведуча, яка понад 20 років з’являється на телеекранах, відзначає 50-річчя. Сьогодні день народження разом із дружиною святкує і її чоловік Єгор Соболєв – йому виповнилося 49 років. «Главком» підготував найважливіші факти та події з життя Марічки Падалко до дня її народження.

Освіта та початок шляху на телебаченні Марічки Падалко

фото з відкритих джерел

Марічка Падалко народилася 26 лютого 1976 року у Києві в родині перекладача і викладачки іноземних мов. Тож дівчина закінчила спочатку мовну школу, а потім вступила до Київського лінгвістичного університету за спеціальністю англійська та німецька мови.

У студентські роки Марічка Падалко потрапила за кордон за програмою обміну США та навчалася на факультеті журналістики Університету штату Флорида. Саме там Падалко отримала перший досвід у журналістиці, вона стажувалася в Українській службі BBC у Лондоні.

фото з відкритих джерел

На телебаченні Марічка Падалко розпочинала, як ведуча новин спорту в ранкових проєктах та працювала на УТ-1. Згодом Марічка Падалко пройшла практику в телепрограмі «Світ спорту» і після цього її життя назавжди пов'язала з телебаченням.

Наступним кроком у професійному житті Марічки Падалко була робота на телеканалі 1+1, де вона почала працювати з 26 червня 2002 року. На 1+1 Падалко спочатку працювала ведучою спортивних новин «Проспорт». Потім стала зіркою недільної ранкової програми «Сніданок+» з 2006 по 2008 рік. Згодом ведуча вела ранкового шоу «Сніданок з 1+1» та рубрику «Матусин щоденник» у цій програмі.

фото: скриншот «Марічка»/YouTube

Окремим іменним проєктом ведучої стала програма «Марічкин кінозал», де Марічка Падалко розповідала дітям про мультфільми. У 2025 році Марічка Падалко запустила авторський ютуб-проєкт під назвою «Марічка». Сьогодні ведуча бере інтерв’ю в різних відомих українських зірок та особистостей в рамках власного проєкту. Крім основної роботи, Марічка Падалко долучається до різноманітних проєктів, ініціатив тощо.

Особисте життя Марічки Падалко

фото з відкритих джерел

Марічка Падалко перебуває у шлюбі з журналістом, екснардепом та військовим Єгором Соболєвим. 26 лютого 2026 року день народження разом із дружиною святкує і Єгор Соболєв. Єгор Соболєв перебуває у ЗСУ та стоїть на захисті країни з 2022 року. Військовий до служби займався журналістикою та громадсько-політичною діяльністю. 

фото: Іnstagram.com/marichkapadalko

Єгор Соболєв родом із Краснодара, у 2004 році він отримав українське громадянство. Чоловік Марічки Падалко працював на різних каналах та у газетах, був ініціатором студентського Євромайдану та членом Ради Майдану. Також свого часу входив до Верховної Ради, як голова парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. 

фото: Іnstagram.com/marichkapadalko

У день народження дружини, Єгор Соболєв привітав Марічку Падалко з ювілеєм. «Зі святом, моє Щастя! Закохуюся в тебе все більше і більше. У світло, вроду, добро, совість, пристрасть та силу волі, що неймовірно чарівно обʼєднуються в Марічці Падалко. Ти - Кохання мого життя», – написав Соболєв у соцмережах.

Діти Марічки Падалко та Єгора Соболєва

фото: Іnstagram.com/marichkapadalko

У подружжя є троє спільних дітей син Михайло та двоє доньок Марія та Катерина. Михайло, які і батько долучився до лав ЗСУ у 2025 році. Михайло підписав контракт зі Збройними силами України. Як розповідав Єгор Соболєв, син попросив мобілізувати його до батькового підрозділу в його 18-річчя.

фото: Іnstagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, любов між Марічкою Падалко та її нинішнім чоловіком, політиком та військовослужбовцем Єгором Соболєвим, спалахнула під час Помаранчевої революції. Марічка Падалко назвала найромантичніші місця Києва, де зародилося її кохання з нинішнім чоловіком Єгором Соболєвим та розповіла про історію їхнього кохання.

Теги: Єгор Соболєв день народження Марічка Падалко ювілей телеведуча

