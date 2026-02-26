Головна Скотч Життя
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Деякі популярні продукти в Польщі коштують дороже, ніж в Україні
колаж: glavcom.ua

М’ясо в Польщі коштує дорожче, ніж в Україні

Блогерка з України Богдана Кондратенко відвідала магазин у Польщі та порівняла вартість продуктів з цінами в Україні. Дівчина була здивована неочікуваною різницею вартості продуктів. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Деякі популярні продукти в Польщі коштують майже однаково з українськими, проте деякі виявилися дорожчими. Богдана Кондратенко відвідала супермаркет «Ашан», який є не лише в Україні, але й Польщі. Наприклад, газований солодкий напій Кока-кола 1,5 л у Польщі коштує 106 грн, водночас в Україні близько 50-60 грн. Велика сметана коштує в Польщі 58 грн майже, як в Україні. Однакова ціна й на молоко – 47 грн або 53 грн.

М’ясо в Польщі коштує дорожче. Куряча грудка в упаковці в польському «Ашані» можна придбати за 350 грн/кг, а в Україні за 250 грн/кг.

Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України
фото: Іnstagram/bohdana.kondratenko

Водночас ціни на яйця в Польщі залежать від утримання курки, яка їх знесла. «А от із яйцями тут взагалі прикол. Окрім того, що є яйця різного розміру. Тут яйця ще й діляться на: «знесла курка, яка була лише в сараї» і «знесла курка, яка була в сараї і виходила на вулицю». Десять яєць середнього розміру від звичайної курки – 126 грн. А від «вільної» – 145», – розповіла Богдана Кондратенко. Тож в Україні ціни на яйця відносно менші.

Ціни на яйця в Польщі залежать від утримання курки, яка їх знесла
Ціни на яйця в Польщі залежать від утримання курки, яка їх знесла
фото: Іnstagram/bohdana.kondratenko

Немита картопля в Польщі коштує близько 18 грн/кг, а мита 100 грн за 2,5 кг. З овочів також блогерка розповіла про капусту, вона коштує 25 грн/кг, із фруктів яблука – 60 грн за кг.

У Польщі продається немита та мита картопля, від чого залежить ціна
У Польщі продається немита та мита картопля, від чого залежить ціна
фото: Іnstagram/bohdana.kondratenko


Хліб, а саме багет – 30-40 грн, половина литовського сірого хліба – 120 грн. Апельсиновий сік у Польщі коштує 100 грн, а томатна паста – 42 грн.

Реація українців на ціни в Польщі

  • «Їмо, щоби працювати, працюємо, щоб їсти».
  • «Але життя в Польщі не зрівняється з укр. Абсолютно нормальне співвідношення цін, зарплат».
  • «Ціни на молоко як в Україні, тільки в Польщі там 1 л, а в нас 900–870 мл».
  • «Ви забули згадати про мін зп в Україні та мін зп у Польщі, я вже про пенсії не кажу».
  • «І про головне, в Україні мінімальна зарплата 8 647 тис. грн і в Польщі 4666 злотих (56 тис. грн)».

До слова, в Україні зафіксовано зростання цін на картоплю. Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної картоплі у сховищах. Наразі українські виробники пропонують картоплю в межах 7-14 грн за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів партії. У середньому це на 17% більше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, українка Еліна та назвала суми витрат для життя в Каліфорнії. Блогерка Еліна з України, наразі вона живе у столиці штату Каліфорнія місті Сакраменто. Українка проживає у США разом із чоловіком. Лише оренда житла в США коштує $1 800 тис.

