Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Хмельницькому ізоляторі ув’язнені здобули освіту дистанційно
фото: Суспільне

Ще 12 людей під вартою здобувають середню освіту, а частина готується вступати до університетів

У Хмельницькому слідчому ізоляторі двоє ув’язнених у 2025 році захистили дипломні роботи та отримали вищу освіту, скориставшись правом навчатися під час перебування під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За словами виконувача обов’язків заступника начальника Хмельницького СІЗО із соціально-виховної та психологічної роботи Івана Голінського, адміністрація установи надала ув’язненим можливість підготуватися до іспитів і скласти їх дистанційно.

«Дали можливість підготуватися до здачі іспитів. Вони їх успішно здали, тобто отримали дипломи, випустились. Також є бажаючі, які хочуть вступити. Проводиться робота щодо надання їм технічної можливості підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання», – зазначив Голінський.

Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи фото 1
фото: Суспільне

Один із випускників, Ілля, за 11 місяців перебування під вартою підготував і захистив дипломну роботу та здобув кваліфікацію логіста на залізничному транспорті. «Я до цього готувався і мріяв про це. І от в цій установі я зміг, скажімо так, наблизитись до своєї мрії дитинства. Тут вільного часу багато, нікуди не поспішаєш, тому можна готуватися скільки завгодно», – розповів він.

Ув’язнений Ілля за 11 місяців у Хмельницькому СІЗО підготував і захистив диплом та став кваліфікованим логістом залізничного транспорту
Ув’язнений Ілля за 11 місяців у Хмельницькому СІЗО підготував і захистив диплом та став кваліфікованим логістом залізничного транспорту
фото: Суспільне

Необхідну літературу чоловік знаходив у бібліотеці слідчого ізолятора. «Також маю середню освіту по цій спеціальності тільки з коледжу. Мені ця професія була цікава завжди. Моя бабуся працювала на залізниці, нещодавно померла, тому в пам’ять про неї я хочу піти працювати саме на цю спеціальність», – додав Ілля.

Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи фото 2
фото: Суспільне

За словами Івана Голінського, люди, які перебувають під вартою, мають право на здобуття повної загальної середньої та вищої освіти. Для цього СІЗО уклало меморандуми з двома освітніми закладами – Хмельницьким національним університетом і ліцеєм №15.

Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи фото 3
фото: Суспільне

Директорка ліцею Алла Кіящук пояснила, що навчання організоване дистанційно. «Вона надається за допомогою онлайн-платформ, крім того зворотній зв’язок також забезпечується надсиланням в гугл-клас виконаних завдань. Вчителі контролюють процес, виставляють оцінки. Це є дорослі учні», – зазначила вона.

Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи фото 4
фото: Суспільне

Наразі повну загальну середню освіту у Хмельницькому СІЗО здобувають 12 людей, ще троє готуються до вступу у вищий навчальний заклад.

Нагадаємо, що державна кримінально-виконавча служба заперечила інформацію про те, що детективу Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову було навмисно виділено камеру в СІЗО з поганими умовами. 

Теги: освіта СІЗО

