У Британії затримано чоловіка, який двічі проник до резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: marieclaire.ua

Чоловік, що проник до королівського палацу, визнав свою провину в суді

Чоловік з «важким рюкзаком» двічі проник на територію Кенсінгтонського палацу, де розташована резиденція Вільяма та Кейт Міддлтон. На нього чекає тюремне ув’язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Як з’ясувалося, чоловік, на ім'я Дерек Іґан вже двічі проник до резиденції принца Вільяма, кожного разу він мав із собою великий рюкзак на спині. Цей інцидент відбувся 21 та 23 грудня, коли його кожного разу ловили в саду палацу.

Вперше його затримали, але згодом звільнили під заставу. Проте, коли він вирішив вдруге повернутися до володінь корони, чоловіка взяли під варту. Відомо, що у Вестмінстерському магістратському суді затриманий поводився агресивно. Дерек Іґан виголошував в залі суду нецензурні слова, а також погрожував розтрощити скляну огорожу для підсудних.

Попри таку поведінку, Дерек Іґан визнав свою вину в суді. «Я маю намір продовжити слухання за його відсутності 6 січня, з огляду на його хуліганську поведінку щодо судових приставів і самого суду. Я не надаю йому застави, оскільки в разі визнання винним існує реальна ймовірність призначення тюремного покарання», – повідомив суддя Сем Ґузі.

Зазначається, що на момент проникнення Дерека Іґана на територію Кенсінгтонського палацу, Кейт та Вільям Міддлтон та їхні діти там не перебували. Однак в палаці проживає близько десяти членів королівської родини та прислуга.

Нагадаємо, що у сімейному будинку в Нортоні, графство Вілтшир, знайдено мертвою 20-річну Розі Рош, одну із сестер принців Вільяма та Гаррі. Вона була онукою дядька принцеси Діани. За інформацією поліції, причиною смерті стало вогнепальне поранення.

Раніше «Главком» розповідав, що принц Уельський Вільям під час візиту до Естонії відвідав полігон Тапа, що розташований за 120 км від кордону з РФ, і проїхався там танком Challenger 2. Принц Уельський вдягнув військову форму і приєднався до польових навчань, а також висловив сподівання, що його візит «змусить усіх бути напоготові».

