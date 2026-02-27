«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя

Глава держави каже, що через велику завантаженість не має достатньо часу для дітей

Український лідер заявив, що президентство та обов'язки позначилися на його родині

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера в інтерв’ю Sky News.

Український лідер визнав, що не має достатньо часу для дітей через зайнятість. Він зазначив, що не є найкращим батьком через війну.

«Під час війни я не найкращий батько... тому що у мене не так багато часу для своїх дітей. Я президент України, я не порівнюю свою роботу... тому що мій вибір... це обов'язок. Мій вибір – Україна. Тому я і сказав, що під час війни я не є хорошим батьком», – пояснив глава держави.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу. Наразі формат роботи дещо змінився. На сьогодні, за словами Зеленського, він спускається в бункер переважно під час нічних повітряних тривог.

Крім того, президент України розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби навіть провести день із сімʼєю.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що йому бракує часу на родину. Глава держави казав, що після перемоги України планує надолужити втрачений час.