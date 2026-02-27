Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави каже, що через велику завантаженість не має достатньо часу для дітей
фото: Офіс президента

Український лідер заявив, що президентство та обов'язки позначилися на його родині

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера в інтерв’ю Sky News.

Український лідер визнав, що не має достатньо часу для дітей через зайнятість. Він зазначив, що не є найкращим батьком через війну.

«Під час війни я не найкращий батько... тому що у мене не так багато часу для своїх дітей. Я президент України, я не порівнюю свою роботу... тому що мій вибір... це обов'язок. Мій вибір – Україна. Тому я і сказав, що під час війни я не є хорошим батьком», – пояснив глава держави.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу. Наразі формат роботи дещо змінився. На сьогодні, за словами Зеленського, він спускається в бункер переважно під час нічних повітряних тривог.

Крім того, президент України розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби навіть провести день із сімʼєю.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що йому бракує часу на родину. Глава держави казав, що після перемоги України планує надолужити втрачений час.

Читайте також:

Теги: сім'я Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
7 лютого, 11:56
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
14 лютого, 22:46
Український лідер зустрівся з Річардом Блюменталем (по центру) і Шелдоном Вайтгаузом
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
16 лютого, 17:56
2 тис. дітей вдалося повернути додому з-під контролю РФ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі
17 лютого, 18:00
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами
19 лютого, 08:44
Президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним
19 лютого, 02:40
Російський посланець Кирило Дмитрієв (ліворуч) розмовляє з посланцем президента США Стівом Віткоффом
Кремль похвалив Трампа після переговорів посланця Путіна в США
1 лютого, 16:59
Зеленський підписав низку указів
Півненко, Мережко та Прокопенко. Зеленський підписав укази про присвоєння військових звань
25 лютого, 18:20
Журналіст Axios повідомив про розмову Трампа та Зеленського
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
25 лютого, 20:43

Життя

«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя
«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя
Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси
Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи
Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи
Ексміністр оборони Гриценко похвалився нагородою доньки від президента
Ексміністр оборони Гриценко похвалився нагородою доньки від президента

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua