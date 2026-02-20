Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства

Король Чарльз III прагне до «модернізованої монархії», де немає місця особам із заплямованою репутацією

Британський уряд розгляне нове законодавство, щоб виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії спадкоємства королівської влади

Уряд Великої Британії готує історичний законопроєкт, який має на меті офіційно позбавити принца Ендрю статусу спадкоємця престолу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Акту про престолонаслідування, що дозволить викреслити Ендрю з черги на трон (наразі він посідає 8-ме місце).

Таке законодавство буде розглянуте як тільки завершиться поліцейське розслідування його зв'язків із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Повідомляється, що цей крок стане юридичним завершенням багаторічного процесу відсторонення герцога Йоркського від будь-яких державних функцій через його зв’язки зі справою Епштейна.

«Главком» писав, що експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Також правоохоронні органи Великої Британії розпочали масштабне розслідування щодо можливого використання лондонських аеропортів та приватних аеродромів для транспортування жертв сексуальної експлуатації в інтересах мережі Джеффрі Епштейна.