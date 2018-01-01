Королевская вакансия: Принц Гарри и Меган Маркл ищут пиарщика

Кто-то может получить работу мечты

Принц Гарри и Меган Маркл в поисках пиар-ассистента — объявление об этом Кенсингтонский дворец разместил на сайте LinkedIn. Успешному кандидату придется писать пресс-релизы, обновлять соцсети и отвечать за публикации в прессе. «Присоединившись к этой динамичной команде, вы будете оказывать поддержку старшим коллегам с проактивными и



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Кто-то может получить работу мечты

Принц Гарри и Меган Маркл в поисках пиар-ассистента — объявление об этом Кенсингтонский дворец разместил на сайте LinkedIn. Успешному кандидату придется писать пресс-релизы, обновлять соцсети и отвечать за публикации в прессе.

«Присоединившись к этой динамичной команде, вы будете оказывать поддержку старшим коллегам с проактивными и реактивными видами коммуникаций. Вы будете организовывать освещение внутренних мероприятий во дворце, в том числе торжественных церемоний и вечеринок в саду, и предоставлять информационную поддержку мероприятиям вне дворца», — указано в описании вакансии. Так же отмечается, что контракт заключается на 12 месяцев.

Стоит отметить, что если Меган Маркл будет регулярно показывать язык журналистам и не придерживаться правил королевской семьи, то работы у пиар-ассистента будет очень много.

Тем более, свадьба на носу!

Напомним, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

Джерело: graziamagazine.ru