Настоящий купидон: Олег Винник помог парню сделать девушке предложение руки и сердца



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Фото: Информатор

Украинский артист соединяет сердца

Романтический момент украсил стадионный сольный концерт популярного украинского артиста Олега Винника в Днепре.

Главный блондин украинского шоу-бизнеса помог влюбленному парню сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. После начала концерта Олег Винник внезапно остановил музыку и сообщил, что кто-то из зрительниц потерял паспорт, а ему принесли и попросили найти владелицу. Артист прочитал в документе имя девушки и попросил ее найтись и выйти на сцену. Хозяйка нашлась, поднялась к певцу.

«Просто так я его не отдам», - заявил Винник, дразня девушку паспортом, а в это время в углу сцены появился молодой человек с букетом красных роз, и состоялось предложение руки и сердца.

Девушка, пребывая в шоке от всего происходящего, ответила согласием. После того, как прозвучало ее «да!», Олег Винник вместе с Таюне спел влюбленным песню «Многая лета».

По материалам: КП в Украине