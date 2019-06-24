  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настоящий купидон: Олег Винник помог парню сделать девушке предложение руки и сердца

    • Розсилка
    Настоящий купидон: Олег Винник помог парню сделать девушке предложение руки и сердца
    Фото: Информатор

    Украинский артист соединяет сердца

    Романтический момент украсил стадионный сольный концерт популярного украинского артиста Олега Винника в Днепре.

    Главный блондин украинского шоу-бизнеса помог влюбленному парню сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. После начала концерта Олег Винник внезапно остановил музыку и сообщил, что кто-то из зрительниц потерял паспорт, а ему принесли и попросили найти владелицу. Артист прочитал  в документе имя девушки и попросил ее найтись и выйти на сцену. Хозяйка нашлась, поднялась к певцу. 

    «Просто так я его не отдам», - заявил Винник, дразня девушку паспортом, а в это время в углу сцены появился молодой человек с букетом красных роз, и состоялось предложение руки и сердца. 

     Девушка, пребывая в шоке от всего происходящего,  ответила согласием. После того, как прозвучало ее «да!», Олег Винник вместе с Таюне спел влюбленным песню «Многая лета».

    По материалам: КП в Украине

    Читайте також
    Украинская музыка Олег Винник артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ