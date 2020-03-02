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    Жизнь

    «Расцвет Республики»: Disney анонсировала продолжение «Звездных войн»

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    <p>В новой эпохе &laquo;Звездных войн&raquo; будут описываться события за 200 лет до Скайуокеров</p> <div></div> - «Расцвет Республики»: Disney анонсировала продолжение «Звездных войн»

    В новой эпохе «Звездных войн» будут описываться события за 200 лет до Скайуокеров

    Первые книги и комиксы нового цикла выйдут уже в августе этого года

    Компания Disney представила новую эпоху «Звездных войн», которая получила название «Расцвет Республики» (Star Wars: The High Republic). События «Расцвета Республики» происходят за 200 лет до первого эпизода саги. Над созданием совершенно новых оригинальных историй работают сразу пять авторов — Клаудия Грей, Джастина Айрлэнд, Даниэль Хосе Олдер, Каван Скотт и Чарльз Соул.

    На официальном YouTube-канале Star Wars опубликовано четырехминутное видео, в котором рассказывается о том, как создается «Расцвет Республики», показаны эскизы и образы новых персонажей.

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