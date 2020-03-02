«Расцвет Республики»: Disney анонсировала продолжение «Звездных войн»



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В новой эпохе «Звездных войн» будут описываться события за 200 лет до Скайуокеров

Первые книги и комиксы нового цикла выйдут уже в августе этого года

Компания Disney представила новую эпоху «Звездных войн», которая получила название «Расцвет Республики» (Star Wars: The High Republic). События «Расцвета Республики» происходят за 200 лет до первого эпизода саги. Над созданием совершенно новых оригинальных историй работают сразу пять авторов — Клаудия Грей, Джастина Айрлэнд, Даниэль Хосе Олдер, Каван Скотт и Чарльз Соул.

На официальном YouTube-канале Star Wars опубликовано четырехминутное видео, в котором рассказывается о том, как создается «Расцвет Республики», показаны эскизы и образы новых персонажей.