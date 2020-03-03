Райан Рейнольдс угостил 84-летнюю женщину ее первым алкоголем



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Актер снял рекламу своего джина

Актер обыграл тему високосного года и людей, родившихся 29 февраля

Героиней нового рекламного ролика компании по производству джина Райана Рейнольдса стала женщина по имени Эрлин Манко, родившаяся в 1936 високосном году. Несмотря на то что технически ей 84, Эрлин празднует свой день рождения раз в четыре года, поэтому в этом году ей наконец-то «исполнился» 21 год - возраст, когда официально можно употреблять алкоголь. Конечно, первым крепким напитком героини рекламы стал Aviation Gin Рейнольдса.

Сам актер в рекламе не появляется, но комментирует происходящее за кадром.

«В этом году Эрлин исполнился 21 - теперь она может выпить законно», – говорит закадровый голос Рейнольдса.

«Технически мне было всего пять, когда я вышла замуж. Когда мне было 10, у меня уже было семеро детей. Думаете, мне не хотелось выпить все это время? Я следовала правилам. Но сейчас я готова оторваться», – говорит в ролике Эрлин и смачно делает глоток джина.