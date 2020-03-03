Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть



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22-летняя Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию на Багамских островах Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда примерила ультраоткровенный купальник, подчеркнувший ее пышные формы

22-летняя Кайли Дженнер позировала на отдыхе в тени пальм. Кайли надела винтажное бикини от Gucci c золотыми ремешками. Запястье девушки украсили изящные браслеты и наручные часы, а уши — крупные серьги в форме тонких колец.

Соблазнительные фото Кайли набрали больше десяти миллионов лайков. Вслед за ажиотажем в Сети разгорелась дискуссия: подписчики заподозрили Дженнер в увеличении груди. Фанаты нашли архивные фотографии звезды реалити и выяснили, что раньше ее бюст был гораздо меньших размеров.

«Как она могла так преобразиться без помощи хирургов?», «С ума сойти! Вот как макияж и пластика может изменить человека», «Кайли явно увеличила грудь!», «Она еще не призналась в том, что вставила импланты? Это выглядит красиво, хватит уже это скрывать», — прокомментировали пользователи Twitter.