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    Шоу-биз

    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию на Багамских островах</p> <div></div> - Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть

    22-летняя Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию на Багамских островах

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Звезда примерила ультраоткровенный купальник, подчеркнувший ее пышные формы

    22-летняя Кайли Дженнер позировала на отдыхе в тени пальм. Кайли надела винтажное бикини от Gucci c золотыми ремешками. Запястье девушки украсили изящные браслеты и наручные часы, а уши — крупные серьги в форме тонких колец.

    Соблазнительные фото Кайли набрали больше десяти миллионов лайков. Вслед за ажиотажем в Сети разгорелась дискуссия: подписчики заподозрили Дженнер в увеличении груди. Фанаты нашли архивные фотографии звезды реалити и выяснили, что раньше ее бюст был гораздо меньших размеров.

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    на весь екран згорнути
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Увеличила грудь? Сексуальная миллиардерша в крошечном бикини взорвала сеть
    Фото: instagram.com/kyliejenner/

     «Как она могла так преобразиться без помощи хирургов?», «С ума сойти! Вот как макияж и пластика может изменить человека», «Кайли явно увеличила грудь!», «Она еще не призналась в том, что вставила импланты? Это выглядит красиво, хватит уже это скрывать», — прокомментировали пользователи Twitter.

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