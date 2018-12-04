54-летняя Моника Беллуччи снялась в соблазнительной фотосессии для итальянского глянца



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Моника Беллуччи Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Один из снимков получился особенно горячим

Одна из самых чувственных актрис кинематографа Моника Беллуччи на днях стала героиней итальянского еженедельного глянцевого издания IO Donna.

В съемке для журнала, автором которой стал фотограф Гиллес-Мари Циммерман, актриса продемонстрировала все грани своей женственности и сексуальности.

На обложке нового номера Беллуччи предстала в белой рубашке и черном кружевном корсете, который подчеркнул ее изящную талию. Кстати, один из снимков (именно он и был опубликован на официальной странице в Instagram звезды) получился особенно горячим: на нем Моника позирует в белом слитном купальнике и голубом твидовом жакете Chanel.

Напомним, Моника Беллуччи стала известной после фильмов «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»».

Беллуччи была замужем за итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо c 1990 по 1994 год. На съемках фильма «Квартира» (1996) Белуччи встретила актера Венсана Касселя. Они поженились в 1999 году. У пары есть две дочери, Дева (род. 2004) и Леони (род. 2010). В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе