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    Шоу-биз

    54-летняя Моника Беллуччи снялась в соблазнительной фотосессии для итальянского глянца

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p></p> - 54-летняя Моника Беллуччи снялась в соблазнительной фотосессии для итальянского глянца

    Моника Беллуччи

    Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Один из снимков получился особенно горячим

    Одна из самых чувственных актрис кинематографа Моника Беллуччи на днях стала героиней итальянского еженедельного глянцевого издания IO Donna.

    В съемке для журнала, автором которой стал фотограф Гиллес-Мари Циммерман, актриса продемонстрировала все грани своей женственности и сексуальности.

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    На обложке нового номера Беллуччи предстала в белой рубашке и черном кружевном корсете, который подчеркнул ее изящную талию. Кстати, один из снимков (именно он и был опубликован на официальной странице в Instagram звезды) получился особенно горячим: на нем Моника позирует в белом слитном купальнике и голубом твидовом жакете Chanel.

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    Напомним, Моника Беллуччи стала известной после фильмов «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»».

    Беллуччи была замужем за итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо c 1990 по 1994 год. На съемках фильма «Квартира» (1996) Белуччи встретила актера Венсана Касселя. Они поженились в 1999 году. У пары есть две дочери, Дева (род. 2004) и Леони (род. 2010). В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе

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