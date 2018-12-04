Поль Манандиз представил украиноязычную песню для участия в нацотборе на «Евровидение-2019»

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Поль Манондиз

Популярный французский исполнитель готов представить Украину на международном песенном конкурсе

Украинские исполнители во всю готовятся к Национальному отбору на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который состоится совсем скоро - в феврале.

Но кроме наших с вами соотечественников, в отборе примет участие и известный исполнитель с французскими корнями - Поль Манандиз. Артист уже подал заявку на участие и представил композицию на украинском языке - «Про що мовчить моє серце».

«У каждого из нас есть сердце. Оно бьется, и человек живет. Оно слушает, любит, молчит, трепещет... Почувствуй, что у тебя внутри. Послушай свое сердце. Оно хочет говорить с тобой. Слушай, что оно тебе говорит. Сердце никогда не обманет тебя», - так описывает композицию Поль Манандиз.

Напомним, что прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: Перший. По результатам голосования судей и телезрителей станет известно, кто представит Украину на международном песенном конкурсе. Стоит отметить, что благодаря победе очаровательной толстушки Нетти Барзилай 64-й конкурс «Евровидение» состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).