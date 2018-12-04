В Украине на одну музыкальную премию стало больше



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Зрители телеканала «Украина» определят лучшие украинские хиты уходящего года с помощью голосования

На днях в столичном Дворце Спорта отгремела церемония награждения M1 Music Awards.4 Seasons, а сегодня стало известно, что украинские музыканты будут бороться за музыкальные награды от телеканала «Украина».

С 4 декабря на сайте телеканала открывается голосование, где каждый желающий сможет проголосовать за свою любимую песню, которая прозвучала в программе «Музыкальная платформа» в 2018 году.

Как стало известно Scotch, меломанам предстоит выбрать лучшую песню уходящего года из 98 композиций. По правилам голосования, каждый участник сможет проголосовать в течение дня только за 10 композиций. По результатам голосования в финал выйдут 30 песен.

«На протяжении года наши артисты активно создавали новые песни, музыкальный рынок наполняется хорошим, качественным украинским продуктом. Телеканалу так же, как и звездам, очень важно понимать, насколько песни полюбились и зашли в народ. Это большой совместный труд, а главный судья – это, конечно, слушатель. Уверен, что наша аудитория сделает правильный выбор и артисты получат заслуженные награды за свои хиты», – комментирует музыкальный продюсер канала «Украина» Геннадий Витер.

На данный момент по результатам голосования лидирующие позиции заняли композиции Меловина, Олега Винника. Оли Поляковой, Монатика, Насти Каменских и Alekssev.

Стоит отметить, что голосование на сайте продлится до 15 декабря. А уже 18 и 19 декабря 30 хитов, которые набрали больше всего голосов, прозвучат на киевских концертах «Новогодняя музыкальная платформа» в исполнении самых популярных украинских артистов. Телеверсию концерта «Найкраща пісня року» зрители увидят в новогоднюю ночь.