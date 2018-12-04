Поклонники не оценили откровенные танцы Насти Каменских на премии M1 Music Awards

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Настя Каменских Tochka.net

Украинскую певицу раскритиковали в сети

Смелый танцевальный номер украинской певицы Насти Каменских на сцене премии M1 Music Awards поклонники раскритиковали в пух и прах.

Несмотря на то, что в этом году Каменских победила в двух номинациях «Певица года» и «Лучший видеоклип», фолловеры артистки отмечают, что ее образ стал слишком вульгарным.

После того, как Каменских опубликовала на своей странице в соцсети фрагмент выступления на M1 Music Awards украинские меломаны «одарили» артистку нелестными комментариями.

«Вот он, момент разочарования. Казалось бы, «поющие трусы» давно уже в прошлом, но нет. Снова трусы и попа. Что, нечем больше брать?», «Настя конечно хороша.. Но голо#опой на сцене к слушателям... Ужас», «Настя, вы красивая и талантливая. Но это же ужас. Это не ваше!», - пишут фолловеры артистки.

Однако, нашлись и те, кому понравилось выступление Каменских.

«Наконец-то хоть кто-то начал работать на сцене, как мировые звезды Бейонсе и Мадонна!», «Ей есть что показать! Красивая попа и фигура», - отметили в сети.