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    Поклонники не оценили откровенные танцы Насти Каменских на премии M1 Music Awards

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    Настя Каменских&nbsp; - Поклонники не оценили откровенные танцы Насти Каменских на премии M1 Music Awards
    Настя Каменских 
    Tochka.net

    Украинскую певицу раскритиковали в сети

    Смелый танцевальный номер украинской певицы Насти Каменских на сцене премии M1 Music Awards поклонники раскритиковали в пух и прах.

    Несмотря на то, что в этом году Каменских победила в двух номинациях «Певица года» и «Лучший видеоклип», фолловеры артистки отмечают, что ее образ стал слишком вульгарным.

    После того, как Каменских опубликовала на своей странице в соцсети фрагмент выступления на M1 Music Awards украинские меломаны «одарили» артистку нелестными комментариями.

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    @m1ukraine #m1musicawards2018 @olya_flow_masters #попакакуким #culocomokim #buttylikekim #nkteam

    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    «Вот он, момент разочарования. Казалось бы, «поющие трусы» давно уже в прошлом, но нет. Снова трусы и попа. Что, нечем больше брать?», «Настя конечно хороша.. Но голо#опой на сцене к слушателям... Ужас», «Настя, вы красивая и талантливая. Но это же ужас. Это не ваше!», - пишут фолловеры артистки.

    Однако, нашлись и те, кому понравилось выступление Каменских.

    «Наконец-то хоть кто-то начал работать на сцене, как мировые звезды Бейонсе и Мадонна!», «Ей есть что показать! Красивая попа и фигура», - отметили в сети.

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