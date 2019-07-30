Рекорд для Тарантино: «Однажды в Голливуде» собрал в прокате $40,3 миллиона за первый уик-энд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Лидером текущего проката остается «Король Лев».

Новый фильм Квентина Тарантино собрал в первые выходные проката в США и Канаде $40,3 миллиона. Это лучший старт за всю карьеру Тарантино. Ранее лидером по сборам из созданных Тарантино кинокартин в первый уик-энд был фильм «Бесславные ублюдки», собравший $38 миллионов, затем шел «Джанго освобожденный» с $30 миллионами. Об этом сообщает Deadline.

Безусловным лидером кассовых сборов по‑прежнему остается «Король Лев»: за выходные второй недели проката он собрал $75,5 миллиона. Но как отмечает Variety, для «Однажды в… Голливуде» – фильма с рейтингом R (в фильме содержатся сцены, предназначенные только для взрослой аудитории) – это хороший результат. Собрать такую сумму помогло, во‑первых, имя самого режиссера, а во-вторых, звездный состав – Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.